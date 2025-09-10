Ajker Patrika
> সারা দেশ
> টাঙ্গাইল

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৩৭
টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. নাসির উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উদ্দেশ্য করে খোলা চিঠি লিখেছেন টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার এক বিএনপি নেতা। ওই বিএনপি নেতার নাম মো. নাসির উদ্দিন। তিনি উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক। তবে আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে নিজের ফেসবুক ওয়ালে খোলা চিঠিতে তিনি নিজেকে বিএনপির একজন সাধারণ কর্মী দাবি করেছেন।

তারেক রহমানের প্রতি তিনি ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল প্যানেলের ভরাডুবির কারণ অনুসন্ধান, সারা দেশের অবহেলিত-বঞ্চিত, নির্যাতিত ও অভিমানী নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করা, দেশে আসার পর দলীয় পদপ্রাপ্তদের বিষয়ে সতর্কতা এবং দলে ইনসাফ কায়েমের অনুরোধ জানিয়েছেন। দ্রুত সময়ে এসব বিষয়ে না ভাবলে ডাকসু নির্বাচনের মতো আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বড় ধরনের মাশুল দিতে হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এই বিএনপি নেতা। দুপুর ২টা পর্যন্ত ওই লেখায় বেশ কয়েকজন পাঠককে সমর্থন জানাতে দেখা গেছে।

উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. নাসির উদ্দিনের লেখা খোলা চিঠি আজকের পত্রিকার পাঠকের জন্য হুবহু (বানান অপরিবর্তিত রেখে) তুলে ধরা হলো:

-প্রিয় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভাল আছেন। আপনার দোয়ায় আল্লাহর রহমতে আমিও ভাল আছি। প্রিয় নেতা, আমি একজন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাধারণ কর্মী মাত্র। আজকে আপনার উদ্দেশ্যে দু-একটি কথা বলতে চাই। আমরা যারা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কর্মী সমর্থক আছি, তাদের পক্ষ থেকে একটি আকুল আবেদন করছি, গতকালকে ডাকসু নির্বাচন হয়ে গেল এখানে আমাদের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেলের ভরাডুবির কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এবং এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন।

সামনে জাতীয় নির্বাচন, একে সামনে রেখে এখন থেকে আপনাকে সারাদেশে অবহেলিত বঞ্চিত নির্যাতিত নেতাকর্মীদের সাথে আলোচনা করে দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, তা না হলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আমাদেরকে বড় ধরনের মাসুল দিতে হতে পারে। তাই আপনার কাছে একটা বিশেষ অনুরোধ আপনি যত দ্রুত সম্ভব সারা দেশের জাতীয়তাবাদী দলের ত্যাগী অবহেলিত বঞ্চিত যারা দলের জন্য সারা জীবন কাজ করেছে এখন অভিমান করে বা কিছু নেতার অবহেলার কারণে দলের কার্যক্রম থেকে দূরে সরে আছে মনে কষ্ট নিয়ে, তাদের বিষয়ে এখনই ভাবুন, সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে, মানুষ রাজনীতি করে মূলত সম্মানের জন্য। কিন্তু বর্তমানে নিত্য নতুন কিছু নেতা কর্মীর দলের মধ্যে আগমণ ঘটেছে বা পদ দেওয়া হয়েছে, এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

আর দলের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে হবে। ইনসাফ ভিত্তিক দল কায়েম হলেই সকল নেতাকর্মী তাদের সম্মান নিয়ে দলের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। আপনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও দেশনেত্রী দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়ার যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে তা করতে সক্ষম হবেন। এই বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ আপনার নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে আছেন। দলের মধ্যে যারা স্বৈরাচারী কায়দায় দল পরিচালনা করছেন তাদের বিষয়েও আপনি আপনার নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিন। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ তায়ালা আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন দান করুক।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

-মো. নাসির উদ্দিন

সাবেক সাধারণ সম্পাদক, সখীপুর উপজেলা বিএনপি, টাঙ্গাইল-০৮

