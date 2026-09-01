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টাঙ্গাইল

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে কাজ করছে বিএনপি: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ২২
দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে কাজ করছে বিএনপি: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী
সখীপুর উপজেলা ডাকবাংলো চত্বরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির নেতা-কর্মীদের সাবধান করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান বলেছেন, মানুষ আপনাদের ভালোবেসে ভোট দিয়েছে, একজন মানুষও যেন কোনোভাবে হয়রানির শিকার না হয়। আমার দল বিএনপি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে কাজ করছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলা ডাকবাংলো চত্বরে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আহমেদ আযম খান এসব কথা বলেন।

আহমেদ আযম খান বলেন, বিএনপি যতবার ক্ষমতায় এসেছে ততবার দেশের মানুষ স্বস্তিতে জীবন-যাপন করেছে, গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করেছে, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার আগে দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের কথা আমরা ভুলি নাই, তখন মানুষ-কুকুর একসঙ্গে খাবার খেত। সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করেছিলেন। তাঁর তিন বছরের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হতো।

সখীপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজিত আলোচনা সভায় উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাজিম উদ্দিন, সাবেক সভাপতি খোরশেদ আলম মাস্টার, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কবির হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক সিকদার মুহাম্মদ সবুর রেজা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিনসহ উপজেলা, পৌর, ইউনিয়ন বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

সখীপুরমুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীটাঙ্গাইলবিএনপিপ্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
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