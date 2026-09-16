ভাঙারি ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে ১ টন বিনামূল্যের পাঠ্যবই উদ্ধার

টাঙ্গাইলের মধুপুরে নবম ও দশম শ্রেণির বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য প্রায় এক টন পাঠ্যবই উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার নরকোনা গ্রামে ভাঙারি ব্যবসায়ী ইব্রাহীম হোসেনের বাড়ি থেকে বইগুলো উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ইব্রাহীম হোসেনকে আটক করে থানায় পাঠানো হয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বাদী হয়ে নিয়মিত মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুটি অটোভ্যানে করে বাড়ি থেকে বইগুলো অন্যত্র নেওয়ার সময় সন্দেহ হলে কয়েকজন যুবক খোঁজ নেন। পরে তাঁরা দেখতে পান, বইগুলো নবম ও দশম শ্রেণির বিনামূল্যের পাঠ্যবই। তখন তাঁরা স্থানীয় সংবাদকর্মী ও থানা-পুলিশকে খবর দেন।
মধুপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) বাবুল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় বাসিন্দা হোসেন মোবারক বলেন, ইব্রাহীম হোসেন মাঝেমধ্যে মধুপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের গুদাম থেকে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির বিনামূল্যের পাঠ্যবই কেজি দরে কিনে এনে বিক্রি করতেন। মঙ্গলবার তিনি ওই গুদাম থেকে কয়েক ভ্যান পাঠ্যবই কিনে বাড়িতে আনেন। আজ বুধবার সেগুলো অন্যত্র পাচারের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।
ইব্রাহীম হোসেন বলেন, মধুপুর শিক্ষা অফিসের অনুমোদন সাপেক্ষে নাইটগার্ড তোফায়েল আহমেদের সহযোগিতায় গুদাম থেকে কেজি দরে বইগুলো কিনে এনেছেন। এতে তাঁর কোনো দোষ নেই।
বই বিতরণের দায়িত্বে থাকা একাডেমিক কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দীন বলেন, তাঁর অগোচরে নাইটগার্ড এ কাজ করেছেন।
পরে মধুপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. নঈম উদ্দীন ঘটনাস্থলে যান এবং পাঠ্যবই জব্দ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইব্রাহীম হোসেনকে আটক করে থানায় পাঠান।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, বিনামূল্যের পাঠ্যবইগুলো কীভাবে ও কোথা থেকে এসেছে, তা তদন্ত করে দেখা হবে।
সৌদি আরবের জেদ্দায় মিসাইল আতঙ্কে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে সিঁড়িতে পড়ে প্রবাসী বাংলাদেশি সৌরভের মৃত্যু হয়েছে। সৌরভ গত পাঁচ বছর ধরে জেদ্দার আলসাইম কোম্পানির হয়ে একটি ব্যাংকে চাকরি করতেন। মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁর মা-বাবা ও স্বজনেরা।৯ মিনিট আগে
বরিশালের হিজলা উপজেলায় গুয়াবাড়িয়া ইউনিয়নের পশ্চিম কোরালিয়া গ্রামে জমির সুপারিগাছ কাটা নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার স্থানীয় জয়নাল আবেদিন এবং জব্বার আকন ও তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। আহত ব্যক্তিদের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে...১২ মিনিট আগে
নাচের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা বলে দুই নারী নৃত্যশিল্পীকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর মাঝখানে নৌকায় দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলার আসামি মুজাহিদকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-৯।২৩ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে বাসের ধাক্কায় শ্রাবণ সরকার (১৫) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। আজ বুধবার আজমিরীগঞ্জ থেকে বানিয়াচংয়ের দিকে আসার পথে বানিয়াচংয়ের স্থানীয় পিঠাবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রাবণ সরকার বানিয়াচং সদরের বিদ্যাভূষণ পাড়ার বাসিন্দা সুন্দর সরকারের ছেলে।২৬ মিনিট আগে