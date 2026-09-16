শিশু ধর্ষণ মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

নীলফামারীর সৈয়দপুরে দ্বিতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মোখছেদ আলী প্রামাণিক (৫৬) নামের এক আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার বিকেলে জেলা জজ কোর্টে শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) মাসুদ করিম এ রায় ঘোষণা করেন। সাজাপ্রাপ্ত মোখছেদ সৈয়দপুর উপজেলার দক্ষিণ সোনাখুলি তহশিলদারপাড়া গ্রামের মৃত বাছরা প্রামাণিকের ছেলে।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০২৫ সালের ২৯ আগস্ট দুপুরে ওই শিশুটি মোখছেদ আলীর নাতনির সঙ্গে তাঁর বাড়ির উঠানে খেলছিল। এ সময় বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে শিশুটিকে ঘর পরিষ্কারের কথা বলে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন।
পরে এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুর বাবা বাদী হয়ে সৈয়দপুর থানায় মামলা করেন। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আজ এই রায় ঘোষণা করেন আদালত।
ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আসাদুজ্জামান খান রিনো রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘মাত্র এক বছরের মধ্যে বিচারকাজ সম্পন্ন করে এ রায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।’
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