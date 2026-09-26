একটু সময় দেন, এমন অবস্থা তৈরি করব—এক মিনিটও বিদ্যুৎ যাবে না: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

গ্যাস ও বিদ্যুৎ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আজম খান। তিনি বলেন, ‘আমাদের একটু সময় দেন। এক থেকে দুই বছরের মধ্যে সারা দেশে বিদ্যুতের এমন একটি অবস্থা তৈরি করব এবং শিল্পকারখানায় গ্যাসের এমন অবস্থা তৈরি করব যে, এক মিনিটের জন্যও যাবে না। তবে এ জন্য আমাদের এক-দুই বছর সময় দিতে হবে।’
আজ শনিবার দুপুরে টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার কালিয়া বাজারে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
চলমান গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের জন্য আগের আওয়ামী লীগ সরকারকে দায়ী করে মন্ত্রী বলেন, ‘আওয়ামী লীগ এই সমস্যাগুলো তৈরি করে গেছে, আমরা এর মধ্যে পড়ে গেছি। আমরা এগুলোর স্থায়ী সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছি। তারা উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ আনার নামে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করে চলে গেছে।’
আজম খান বলেন, ‘সাগর থেকে তেল ও গ্যাস উত্তোলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাশাপাশি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্রও স্থাপন করা হচ্ছে।’ তাঁর ভাষ্য, ‘বিদেশ থেকে উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ আমদানি ও অনিয়ম বন্ধ করে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।’
স্থানীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপির কোনো নেতা-কর্মী চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, তদবিরবাজি বা জুলুম-নির্যাতনে জড়ালে সরাসরি আমার কাছে অভিযোগ করবেন। আমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই, যারা তদবির, চাঁদাবাজি বা দখলবাজি করতে আসবে। সবার জন্য আমার চোখ একরকম। কোনো জোর-জবরদস্তি চলবে না, চাঁদাবাজি চলবে না।’
মতবিনিময় সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশরাফুল আলম, সহকারী পুলিশ সুপার (সখীপুর সার্কেল) এ কে এম মামুনুর রশিদ, উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাজিম উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কবির হাসান, সাবেক সভাপতি খোরশেদ আলমসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জাতীয় ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। পরে পৌর শহর ও উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশ নেন তিনি।
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা করে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। তিনি বলেন, ‘শুধু নিজেদের কথা চিন্তা করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে না।’৪ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুরে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় রাজনৈতিক ইন্ধন বা সংশ্লিষ্টতা থাকলেও কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ। আজ শনিবার দুপুর ৩টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর মিরপুর-১ এ ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন...৫ মিনিট আগে
খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামি আলামিন ওরফে বেজি আলামিনকে (২৯) গ্রেপ্তার করেছে খুলনা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে নগরীর খালিশপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আলামিন দিঘলিয়ার ফরমায়েসখানা...৯ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের সিরাজনগর এলাকা থেকে একটি তাজা ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে সিরাজনগর এলাকার একটি পাকা রাস্তার পাশ থেকে ককটেলটি উদ্ধার করা হয়।১০ মিনিট আগে