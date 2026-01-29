Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

সখীপুরে পথসভা উপলক্ষে খিচুড়ি রান্না, বিএনপি প্রার্থীকে অর্থদণ্ড

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
নির্বাচনী পথসভা উপলক্ষে খিচুড়ি রান্নার আয়োজন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের সখীপুরে নির্বাচনী পথসভা উপলক্ষে খিচুড়ি রান্নার দায়ে বিএনপি প্রার্থী ও দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খানকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার কালিয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গোহাইল বাড়ি চালা এলাকায় আদালত বসিয়ে এই রায় দেওয়া হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামছুন নাহার শিলা আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় সেনাবাহিনীর একটি দল ও পুলিশ উপস্থিত ছিল।

ভ্রাম্যমাণ আদালত ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনের বিএনপি প্রার্থী আহমেদ আযম খানের কর্মী-সমর্থকেরা কালিয়া ইউনিয়নে নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে খিচুড়ি রান্না করছিলেন। খবর পেয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত সেখানে অভিযান চালান। ঘটনাস্থলে রান্না করা খাবার পাওয়া যায়। এই ঘটনায় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে প্রার্থীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামছুন নাহার শিলা বলেন, ‘নির্বাচনী আচরণ বিধিমালায় সভা, সমাবেশ বা উঠান বৈঠকে ভোটারদের খাবার পরিবেশন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। সেই অপরাধে প্রার্থীকে জরিমানা করা হয়েছে।’

এর আগে মঙ্গলবার এই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শিল্পপতি সালাউদ্দিন আলমগীর রাসেলকেও একই অপরাধে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হিসেবে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আযম খান ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ ছাড়া এই আসনে আরও পাঁচজন প্রার্থী হলেন শিল্পপতি সালাউদ্দিন আলমগীর (হরিণ প্রতীক), শফিকুল ইসলাম খান (দাঁড়িপাল্লা), নাজমুল হাসান রেজা (লাঙ্গল), আওয়াল মাহমুদ (কোদাল) ও আলমগীর হোসেন (প্রজাপতি)।

