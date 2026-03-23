Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

বাংলাদেশে তেলের কোনো সংকট নেই: মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনের সংসদ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান বলেছেন, ‘আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বারবারই বলেছেন বাংলাদেশে তেলের কোনো সংকট নেই। না অকটেনের, না ডিজেলের, না পেট্রলের, না ভোজ্যতেলের সংকট রয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়েরা বারবারই এ বিষয়ে কথা বলেছেন। এখানে বিভিন্ন সময়েই কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তেলের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়িয়ে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করেন।’

আজ সোমবার (২৩ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আযম খান বলেন, ‘ইনশা আল্লাহ আমাদের সরকারের আমলে এই ধরনের অসাধু ব্যবসায়ীদের আমরা প্রশ্রয় দেব না। যাঁদের গাড়ি আছে, যাঁদের পেট্রল, ডিজেল, অকটেন বা ভোজ্যতেলের দরকার তাঁদের শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই।’

অপর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী আরও বলেন, ‘শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিষয়ে আমাদের সরকার আগে থেকেই সিরিয়াস। আমরা সরকারে যাওয়ার আগেই এ ব্যাপারে কথা বলেছি। ভারতে গ্রেপ্তার হওয়া ওসমান হাদির আসামিদের বিষয়ে সরকার যথাযথ উদ্যোগ নেবে। সব হত্যাকাণ্ডের যাতে সঠিক বিচার হয়, আমাদের সরকার সে ব্যবস্থা করবে।’

বিষয়:

সখীপুরমুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীটাঙ্গাইলঢাকা বিভাগসংসদ সদস্যবাসাইল
বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

'ইরানের বিনাশ নিশ্চিত', এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

'রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?'

