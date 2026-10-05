সখীপুরে মাদকসহ গ্রেপ্তার হওয়ার পর কৃষক দল নেতাকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার

টাঙ্গাইলের সখীপুরে ১০০ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তারের পর বহেড়াতৈল ইউনিয়ন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক হেলাল শিকদারকে (৪২) আজীবনের জন্য বহিষ্কার করেছে উপজেলা কৃষক দল। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মো. বিল্লাল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
হেলাল শিকদার উপজেলার বহেড়াতৈল ইউনিয়নের বেতুয়া গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে। তিনি বহেড়াতৈল ইউনিয়ন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪ অক্টোবর তাঁর গাঁজাসহ গ্রেপ্তার হওয়ার খবর সংগঠনের নজরে আসে। বিজ্ঞপ্তিতে হেলাল শিকদারকে বহেড়াতৈল ইউনিয়ন কৃষক দলের কথিত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করা হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের পক্ষে নির্বাচন না করে হরিণ প্রতীকের পক্ষে নির্বাচন করায় হেলাল শিকদারকে তখনই মৌখিকভাবে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তাই তিনি প্রকৃতপক্ষে বহেড়াতৈল ইউনিয়ন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক নন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কারও ব্যক্তিগত অপরাধের দায় সখীপুর উপজেলা কৃষক দল নেবে না। অনৈতিক কাজের অভিযোগে হেলাল শিকদারকে কৃষক দল থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।
গতকাল রোববার ভোরে বহেড়াতৈল ইউনিয়নের বেতুয়া এলাকা থেকে হেলাল শিকদার, তাঁর সহযোগী ময়মনসিংহ সদর উপজেলার কাউনিয়া এলাকার আসাদুজ্জামানের ছেলে আশরাফুল আলম (৩৯) এবং কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার নান্নু মিয়ার ছেলে রাজু ইসলামকে (৩০) গ্রেপ্তার করে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)।
এসআরবি তাঁদের একটি কাভার্ড ভ্যানে তল্লাশি চালিয়ে ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে বলে জানানো হয়েছে।
সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুরাদ হোসেন বলেন, এসআরবি গ্রেপ্তার তিনজনকে সখীপুর থানায় হস্তান্তর করেছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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