সিলেটে হামের উপসর্গে আরও ২ শিশুর মৃত্যু, হাসপাতালে ৬৩২ জন

সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে বিভাগে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭৫। একই সময়ে বিভাগে নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৫৩ জন।
বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় পরিচালকের (স্বাস্থ্য) কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হামের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।
মারা যাওয়া দুই শিশু হলো—সিলেট সদর এলাকার শাহ আলমের চার মাস বয়সী ছেলে আদিয়ান এবং হবিগঞ্জ সদর এলাকার আবদুর রউফের ১০ মাস বয়সী ছেলে ইয়াসিন। আদিয়ান সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এবং ইয়াসিন হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে মারা যায়।
এদিকে বর্তমানে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৬৩২ জন সন্দেহজনক হাম রোগী চিকিৎসাধীন। এর মধ্যে সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ১৮৫ জন, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৫৫ এবং সুনামগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে ৬০ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে নতুন করে ১৫৫ জন ভর্তি হয়েছে। তবে এই সময়ে নতুন করে কোনো নিশ্চিত হাম রোগী শনাক্ত হয়নি।
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