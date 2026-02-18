সিলেটে পৃথক দুর্ঘটনায় ২ জনের প্রাণহানি

সিলেটের গোলাপগঞ্জে পৃথক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকালে উপজেলার ফুলবাড়ি এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ফরহাদ হাসান (৩০) নামের একজনের মৃত্যু হয়। একই সময় উপজেলার আছিরগঞ্জে ট্রাক্টর ও টমটমের সংঘর্ষে কামাল হোসেন (৪২) নামের আরেকজনের মৃত্যু হয়।
নিহত ফরহাদ হাসান বিয়ানীবাজার উপজেলার মাটিজুরা গ্রামের মৃত আব্দুর রউফের ছেলে আর কামাল একই উপজেলার তিলপাড়া ইউনিয়নের ভরাউট গ্রামের মক্তার আলীর ছেলে।
পুলিশ জানায়, সকালে সড়কের পাশে দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলসহ চালকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। তবে কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা কেউ পুলিশকে জানতে পারেননি।
অন্যদিকে সকালে আছিরগঞ্জের বসন্তপুর-কটলিপাড়া সড়কের খাগাইল সুপার মার্কেটের সামনে হাইড্রোলিক ট্রাক্টর ও টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষে অপর যাত্রী নিহত হন।
এ বিষয়ে গোলাপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, দুজনের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাইক পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। কীভাবে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আর অপর ঘটনায় দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক্টরটি জব্দ করলেও ঘটনাস্থল থেকে চালক পালিয়ে গেছেন।
প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস...৩ মিনিট আগে
দেশের প্রথম ও তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার একান্ত সময়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক নির্মোহ সাক্ষী ফাতেমা। খালেদা জিয়ার কারাজীবনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ, গৃহবন্দীত্বের অসহায় সময়, হাসপাতালের নিঃসঙ্গ রাত কিংবা বিদেশ সফরের নীরব করিডর, সবখানেই নিবেদিত অবস্থান ছিল ৩৫ বছর বয়সী এই বিশ্বস্ত ছায়াসঙ্গীর।২৬ মিনিট আগে
দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় ময়মনসিংহের সাবেক সংসদ সদস্য কাজিম উদ্দিন আহমেদ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. আব্দুল ওয়াদুদসহ ছয়জনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।৩২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে হত্যার হুমকি পাওয়া ও শীর্ষ সন্ত্রাসী ছোট সাজ্জাদকে ধরিয়ে দেওয়া ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ সুলতান ইকরামকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। গতকাল মঙ্গলবার নগরীর বায়েজিদ থানা এলাকার লিংক রোড থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে দুটি বিদেশি পিস্তল, পাঁচটি ম্যাগাজিন...২ ঘণ্টা আগে