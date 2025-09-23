সিলেটে ২৪ ঘণ্টায় ৬ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে ছয়জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সিলেট বিভাগীয় পরিচালকের (স্বাস্থ্য) কার্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সিলেটে মোট ছয়জন নতুন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে। বর্তমানে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ১৫ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছে।
বিভাগীয় পরিচালকের (স্বাস্থ্য) কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ১ জানুয়ারি থেকে অদ্যাবধি সিলেট বিভাগে মোট ১৬৫ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। যার মধ্যে সিলেট জেলায় ৩০ জন, মৌলভীবাজারে ২০, হবিগঞ্জে ৯২ ও সুনামগঞ্জে ২৩ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। এর আগে ১ সেপ্টেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত ৫৫ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে।
উল্লেখ্য, সিলেট বিভাগে ১ জানুয়ারি থেকে অদ্যাবধি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি।
