স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন স্বামী

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন স্বামী আছর উদ্দিন (৪০)।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার লেঙ্গুরা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আছর উদ্দিন উপজেলার খারনৈ ইউনিয়নের বটতলা গ্রামের তহুর উদ্দিনের ছেলে।

শাহিনা আক্তারকে (৩০) বাঁচাতে গিয়ে অটোরিকশা থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ে আছর উদ্দিন প্রাণ হারিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আছর উদ্দিনের স্ত্রী শাহিনা আক্তার (৩০) বেশ কিছুদিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের বটতলা এলাকা থেকে আছর উদ্দিন একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে স্ত্রী শাহিনাকে নিয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ির পার্শ্ববর্তী কেবলপুর গ্রামে যাচ্ছিলেন। অটোরিকশাটি লেঙ্গুরা বাজার এলাকায় পৌঁছালে শাহিনা আক্তার হঠাৎ করে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দেন। এ সময় স্ত্রীকে বাঁচাতে আছর উদ্দিনও তড়িঘড়ি করে অটোরিকশা থেকে লাফ দিলে সড়কের ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কলমাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

