তরুণের ছুরিকাঘাতে মাদ্রাসাশিক্ষক খুন

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে তরুণের ছুরিকাঘাতে এক মাদ্রাসাশিক্ষক খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার সকাল ৯টার দিকে নগরীর আখালিয়া বড়গুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ওই শিক্ষকের নাম যুবায়ের আহমদ (৪৫)। তিনি আখালিয়া বড়গুল এলাকার মৃত মদরিছ আলীর ছেলে এবং স্থানীয় ডা. তানজিনা আহমদ দাখিল মাদ্রাসার সুপার। অভিযুক্ত নয়ন (১৯) সম্পর্কে নিহতের ভাতিজা এবং একই এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।
জানা যায়, নয়নকে অভিভাবক হিসেবে শাসন করতেন যুবায়ের। তাঁকে বাজে ছেলেদের সঙ্গে চলাফেরা করতে নিষেধ করতেন। এ নিয়ে নয়নের সঙ্গে মাঝেমধ্যে তার কথাকাটাকাটি হতো। আজ সকালে যুবায়ের মাদ্রাসায় যাওয়ার সময় নয়নও পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় রাস্তায় জমে থাকা পানি যুবায়ের আহমদের গায়ে ছিটিয়ে দেন নয়ন। বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে নয়ন চাকু দিয়ে তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালালে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন যুবায়েরকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ চৌধুরী বলেন, পুলিশ লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। অভিযুক্ত ওই তরুণকে আটকের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
