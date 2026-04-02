Ajker Patrika
সিলেট

সিলেট বিভাগের সব সিএনজি ও পেট্রলপাম্পে ধর্মঘট চলছে

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে বন্ধ থাকা একটি ফিলিং স্টেশন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জরিমানা করার প্রতিবাদে সিলেট বিভাগের সব পেট্রলপাম্প ও সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত ১১টা থেকে পাম্পমালিকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভাগের সব পাম্প বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলারস, ডিস্ট্রিবিউটরস, এজেন্টস অ্যান্ড পেট্রল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সিলেট বিভাগীয় কমিটির সভাপতি জুবায়ের আহমদ চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গতকাল দুপুরে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের বেশি পেট্রোলিয়াম মজুতের দায়ে এ অ্যান্ড এ অ্যাসোসিয়েটস, সিলেট পেট্রোলিয়াম স্টেশনের মালিক কামরানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে জেলা প্রশাসন। এ ছাড়া রশিদপুরের একটি পাম্পের মালিককে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ীরা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় জুবায়ের আহমদ চৌধুরী বলেন, ‘বেলা ১১টায় এসএমপি কমিশনারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তার সঙ্গে আমাদের মিটিং আছে। সেখানে সুন্দর সমাধান হলে আমরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করব। গতকাল রাত থেকে ধর্মঘট চলছে।’

বিষয়:

ধর্মঘটঅভিযানসিএনজিসিলেট বিভাগপেট্রলজরিমানা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

মৌলভীবাজারে উপজেলা পর্যন্ত চালু হচ্ছে আইসোলেশন কর্নার

ফেসবুক পেজ ফিরে পেলেন ভাইরাল তাজু ভাই

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

