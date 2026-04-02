সিলেট বিভাগের সব সিএনজি ও পেট্রলপাম্পে ধর্মঘট চলছে

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জরিমানা করার প্রতিবাদে সিলেট বিভাগের সব পেট্রলপাম্প ও সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত ১১টা থেকে পাম্পমালিকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভাগের সব পাম্প বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলারস, ডিস্ট্রিবিউটরস, এজেন্টস অ্যান্ড পেট্রল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সিলেট বিভাগীয় কমিটির সভাপতি জুবায়ের আহমদ চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গতকাল দুপুরে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের বেশি পেট্রোলিয়াম মজুতের দায়ে এ অ্যান্ড এ অ্যাসোসিয়েটস, সিলেট পেট্রোলিয়াম স্টেশনের মালিক কামরানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে জেলা প্রশাসন। এ ছাড়া রশিদপুরের একটি পাম্পের মালিককে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ীরা।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় জুবায়ের আহমদ চৌধুরী বলেন, ‘বেলা ১১টায় এসএমপি কমিশনারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তার সঙ্গে আমাদের মিটিং আছে। সেখানে সুন্দর সমাধান হলে আমরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করব। গতকাল রাত থেকে ধর্মঘট চলছে।’
