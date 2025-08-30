Ajker Patrika
নূরের উপর হামলার প্রতিবাদে গাংনীতে মশাল মিছিল

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 
গাংনীতে সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে দেন নেতাকর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাংনীতে সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে দেন নেতাকর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নুরুল হক নূরের ওপর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ করেছে নেতাকর্মীরা। গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে নেতাকর্মীরা টায়ার জ্বালিয়ে মশাল মিছিল বের করেন।

বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক রাইসুল হকের নেতৃত্বে এ মিছিলে অংশ নেন বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের মেহেরপুর শাখার সভাপতি আলমগীর হোসাইন, মেহেরপুর গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজেদুল ইসলামসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ সময় জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান গণঅধিকার পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

