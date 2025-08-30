নূরের উপর হামলার প্রতিবাদে গাংনীতে মশাল মিছিল

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নুরুল হক নূরের ওপর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ করেছে নেতাকর্মীরা। গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে নেতাকর্মীরা টায়ার জ্বালিয়ে মশাল মিছিল বের করেন।
বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক রাইসুল হকের নেতৃত্বে এ মিছিলে অংশ নেন বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের মেহেরপুর শাখার সভাপতি আলমগীর হোসাইন, মেহেরপুর গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজেদুল ইসলামসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ সময় জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান গণঅধিকার পরিষদের নেতৃবৃন্দ।
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নুরুল হক নূরের ওপর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ করেছে নেতাকর্মীরা। গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে নেতাকর্মীরা টায়ার জ্বালিয়ে মশাল মিছিল বের করেন।
বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক রাইসুল হকের নেতৃত্বে এ মিছিলে অংশ নেন বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের মেহেরপুর শাখার সভাপতি আলমগীর হোসাইন, মেহেরপুর গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজেদুল ইসলামসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ সময় জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান গণঅধিকার পরিষদের নেতৃবৃন্দ।
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার মহড়া চলাকালে বরযাত্রীবাহী শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০–১২ জন। তারা স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনাটি ঘটে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের দহকুলা ব্রিজের কাছে।৭ মিনিট আগে
ডাকসুর সাবেক সহ-সভাপতি (ভিপি) এবং গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর যৌথবাহিনীর অতর্কিত হামলার প্রতিবাদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ১১টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক...২৩ মিনিট আগে
সমাবেশে শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা মেহেদী হাসান মারুফ বলেন, “নুরুল হক নুর কোনো দল বা মতের নয়, তিনি ফ্যাসিবাদমুক্ত আন্দোলনের মহানায়ক। তার উপর চোখ দিলে সেই চোখ উপড়ে ফেলা হবে। সেনাবাহিনী ও পুলিশকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নারকীয়ভাবে ব্যবহার করছে। আজকের ন্যাক্কারজনক হামলার বিচার অবশ্যই করতে হবে...২৭ মিনিট আগে
রাজধানীর কাকরাইলে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ দলটির কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে সংগঠনটির কুষ্টিয়া জেলা শাখার নেতাকর্মীরা শহরের থানা মোড় থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এরপর শহরের...৩২ মিনিট আগে