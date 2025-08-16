বালু ও মাটিচাপা দিয়ে রাখা আড়াই লাখ ঘনফুট পাথর উদ্ধার

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে বালু ও মাটিচাপা দিয়ে রাখা অবৈধভাবে লুট হয়ে যাওয়া আড়াই লাখ ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া অভিযানে এসব পাথর উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, সিলেটের সাদাপাথর থেকে লুট হওয়া সাদাপাথর ধোপাগুলে রাখা হয়। সেখান থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করা হয়। গত বুধবার থেকে সাদাপাথর উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। এতে করে ব্যবসায়ীরা বালু ও মাটিচাপা দিয়ে পাথর লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। পরে এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হলে প্রশাসন সেটা উদ্ধারে অভিযানে নামে। শনিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে ধোপাগুল এলাকার বিভিন্ন ক্রাশার মিল থেকে ও মহালদিক গ্রামের প্রায় ২৫টি বাড়ি থেকে বালু ও মাটির নিচে রাখা পাথর উদ্ধার করা হয়। যেগুলোর পরিমাণ আনুমানিক আড়াই লাখ ঘনফুট বলে জানিয়েছেন সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খোশনূর রুবাইয়াত।
ইউএনওর নেতৃত্বে চলা এ অভিযান শেষে তিনি বলেন, ‘আমরা শনিবার ধোপাগুল ও মহালদিক গ্রামে অভিযান চালিয়ে প্রায় আড়াই লাখ ঘনফুট পাথর উদ্ধার করেছি। সেগুলো পর্যায়ক্রমে ভোলাগঞ্জ সাদাপাথরে পুনঃস্থাপন করা হবে। যেসব বাড়ির মালিকেরা এবং যারা এই লুটপাটকাণ্ডে জড়িত, তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে। অবৈধভাবে লুট হওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ধারে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
