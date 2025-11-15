Ajker Patrika

শাকসু নির্বাচন: ১২ ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোট চান শিক্ষার্থীরা, উপ-উপাচার্যের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
রাত পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন-১-এর সামনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন উপ-উপাচার্য ড. সাজেদুল করিম। ছবি: সংগৃহীত
রাত পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন-১-এর সামনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন উপ-উপাচার্য ড. সাজেদুল করিম। ছবি: সংগৃহীত

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের জন্য ঘোষিত তারিখ (১৭ ডিসেম্বর) প্রত্যাখ্যান করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তাঁরা ১২ ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন চেয়েছেন। নির্বাচনের তারিখ প্রত্যাহারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা শুক্রবার রাত ৯টা থেকে ভোর পৌনে ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন-১-এ উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ৪টায় প্রশাসনিক ভবনের সামনে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী দেলোয়ার হোসেন শিশির সাংবাদিকদের সামনে শিক্ষার্থীদের দাবি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘১৭ ডিসেম্বর নির্বাচন হলে ভোটারদের উপস্থিতি কমে যাবে। কারণ, এর আগে চার দিনের ছুটি রয়েছে। তাই শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা ডিসেম্বরের ১২ তারিখের মধ্যে যেকোনো একদিন নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানাচ্ছি। নির্বাচন কমিশন যেহেতু ৮ ডিসেম্বরের পর যেকোনো দিন প্রস্তুত, তাই আমাদের দাবির যৌক্তিকতা রয়েছে।’

শিশির আরও বলেন, ‘প্রশাসনের শীতকালীন ছুটি পেছানোর সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নিচ্ছি না। আমরা পূর্বের ছুটির তারিখ বহাল রাখার দাবি জানাচ্ছি। আমাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বসে পুনরায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।’

রাত পৌনে ৪টায় শিক্ষার্থীদের শাকসুর প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. মো. সাজেদুল করিম বলেন, ‘তোমরা যে যৌক্তিক দাবি তুলেছ ১৭ তারিখ নির্বাচন হলে শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারবে না, তা আমরা বিবেচনায় নিচ্ছি। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আবারও আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত জানাব।’

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়সিলেট জেলাশিক্ষার্থীশাবিপ্রবিসিলেট বিভাগনির্বাচনসিলেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিহারে ইতিহাস গড়ে বিজেপি জোটের বিপুল জয়, সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও মহাজোটের ভরাডুবি

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার কারবারির মৃত্যু

সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার কারবারির মৃত্যু

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নরসিংদী প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ০৮
আজ সকালে পলাশ বাসস্ট্যান্ডে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার আগে বক্তব্য দেন নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসাইন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে পলাশ বাসস্ট্যান্ডে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার আগে বক্তব্য দেন নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসাইন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি উপাধ্যক্ষ আমজাদ হোসাইন। তাঁর অভিযোগ, একটি বিশেষ দল পলাশ আসনের বিভিন্ন মহল্লায় তাঁদের প্রতীক ‘দাঁড়িপাল্লা’র সমর্থকদের প্রচারে বাধা দিচ্ছে।

দেশব্যাপী ফ্যাসিস্টদের অগ্নিসংযোগ ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে পলাশ বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার আয়োজন করে জামায়াতে ইসলামী। শোভাযাত্রা শুরুর আগে এক সমাবেশে বক্তব্যে তিনি এই অভিযোগ তোলেন।

জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আমজাদ হোসাইন তাঁর বক্তব্যে নির্বাচনী পরিবেশ এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত করতে এবং ফ্যাসিস্টদের গণহত্যার বিচার রুখে দিতে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আমরা জনগণ ও জুলাই যোদ্ধারা বেঁচে থাকতে ফ্যাসিস্টদের এই ষড়যন্ত্র কার্যকর হতে দেব না।’

আজ সকালে পলাশ বাসস্ট্যান্ডে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার আগে বক্তব্য দেন নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসাইন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে পলাশ বাসস্ট্যান্ডে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার আগে বক্তব্য দেন নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসাইন। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার অভাব তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘প্রশাসন আজকে যেভাবে নিরপেক্ষ থাকার কথা, জনগণের পক্ষে থাকার কথা, সেই প্রশাসন একটি দলের পেছনে ঘুরে প্রশাসনের অফিসগুলোকে একটি দলের অফিসে পরিণত করেছে। অবাধে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি চলছে। একটি দল পলাশ আসনের মহল্লায় মহল্লায় দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের বাধা দিচ্ছে।’

এ সময় আমজাদ হোসাইন প্রশাসনকে আগামী নির্বাচনে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

পলাশ বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রাটি নরসিংদী-২ নির্বাচনী এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসাইনের নেতৃত্বে কর্মী-সমর্থকসহ দলটির নেতা-কর্মীরা এতে অংশ নেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মুসলেহুদ্দীন, সহকারী জেনারেল মকবুল হোসাইন, পলাশ উপজেলা আমির আবুল কাশেম সিকদার, সেক্রেটারি মাসুদ করিম, জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি লোকমান হোসেন প্রমুখ।

বিষয়:

নরসিংদীজামায়াতপলাশঅভিযোগনির্বাচনজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিহারে ইতিহাস গড়ে বিজেপি জোটের বিপুল জয়, সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও মহাজোটের ভরাডুবি

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শাকসু নির্বাচন: ১২ ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোট চান শিক্ষার্থীরা, উপ-উপাচার্যের আশ্বাস

শাকসু নির্বাচন: ১২ ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোট চান শিক্ষার্থীরা, উপ-উপাচার্যের আশ্বাস

একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার কারবারির মৃত্যু

সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার কারবারির মৃত্যু

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আজ সকালে গোদাগাড়ীতে সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে গোদাগাড়ীতে সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় তিনি নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। শনিবার সকালে রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে প্রয়াত বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার আমিনুল হকের কবর জিয়ারত শেষে এক সমাবেশে এই আহ্বান জানান তিনি। এ সময় তিনি রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থী মেজর জেনারেল (অব.) শরিফ উদ্দিনকে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁর পক্ষে থাকার আহ্বান জানান।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এর মাধ্যমে তারা ফায়দা নিতে চায়। এ ব্যাপারে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিভাজন সৃষ্টি করা যাবে না। তিনি বলেন, ‘আরেকটা দল ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বলে, এদের দ্বারা দেশের পরিবর্তন ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব না।’

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘ব্যারিস্টার আমিনুল হক মানুষের জন্য কাজ করেছেন। এই এলাকায় তাঁর পরিবারের অবদান আছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেব এবার এই আসনে ব্যারিস্টার আমিনুল হকের ভাই শরিফ সাহেবকে দিয়েছেন। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে তাঁর পক্ষে কাজ করতে হবে।’

এর আগে তিনি গোদাগাড়ীর ফাজিলপুর গোরস্থানে বিএনপির প্রয়াত ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আমিনুল হকের কবর জিয়ারত করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ব্যারিস্টার আমিনুল হকের ভাই শরিফ উদ্দিন, বিএনপির চেয়ারপারসনের অন্যতম উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কবর জিয়ারতের পর মির্জা ফখরুল ইসলাম চাঁপাইনবাবগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হন।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাবিএনপিগোদাগাড়ীরাজশাহী বিভাগমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররাজশাহী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিহারে ইতিহাস গড়ে বিজেপি জোটের বিপুল জয়, সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও মহাজোটের ভরাডুবি

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শাকসু নির্বাচন: ১২ ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোট চান শিক্ষার্থীরা, উপ-উপাচার্যের আশ্বাস

শাকসু নির্বাচন: ১২ ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোট চান শিক্ষার্থীরা, উপ-উপাচার্যের আশ্বাস

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার কারবারির মৃত্যু

সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার কারবারির মৃত্যু

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার কারবারির মৃত্যু

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
নিহত সরোয়ার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
নিহত সরোয়ার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালী সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া ইউনিয়নে সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার হয়ে সরোয়ার হোসেন (৪৮) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে সদর উপজেলার বানিয়াকাঠি এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় গুরুতর আহত অবস্থায় বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত সরোয়ার হোসেন সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া ইউনিয়নের পুকুরজনা এলাকার গনি হাওলাদারের ছেলে।

নিহত ব্যক্তির বড় ভাই দেলোয়ার হোসেন জানান, সরোয়ার হোসেন নগদ টাকার ব্যবসা (সুদ) করতেন। ইলিয়াস নামের এক ব্যক্তি সরোয়ারের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। সেই টাকা শোধ করার কথা বলে ইলিয়াস তাঁর ভাইকে নিজের বাড়িতে ডাকেন।

দেলোয়ার হোসেনের অভিযোগ, ‘টাকা দেওয়ার অজুহাতে ডেকে নিয়ে চার-পাঁচজন মিলে দা ও রড দিয়ে আমার ভাইয়ের ওপর হামলা করে। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই আমার ভাই হামলাকারী এবং হামলার কারণ উল্লেখ করে জবানবন্দি দিয়েছেন।’

হামলায় গুরুতর আহত অবস্থায় সরোয়ার হোসেনকে প্রথমে পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং সেখানেই রাত ২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহ বর্তমানে বরিশালে রয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে ঘটনার তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পটুয়াখালীউপজেলাআহতহামলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিহারে ইতিহাস গড়ে বিজেপি জোটের বিপুল জয়, সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও মহাজোটের ভরাডুবি

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শাকসু নির্বাচন: ১২ ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোট চান শিক্ষার্থীরা, উপ-উপাচার্যের আশ্বাস

শাকসু নির্বাচন: ১২ ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোট চান শিক্ষার্থীরা, উপ-উপাচার্যের আশ্বাস

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আশরাফুল হত্যাকাণ্ড নিয়ে শনিবার র‍্যাবের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আশরাফুল হত্যাকাণ্ড নিয়ে শনিবার র‍্যাবের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের ব্যবসায়ী আশরাফুল হককে হত্যা করে তাঁর লাশ ২৬ টুকরো করে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানের পাশে দুটি ড্রামে ফেলে রাখার ঘটনায় প্রধান আসামির প্রেমিকা শামীমা আক্তার ওরফে কোহিনুরকে (৩৩) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব–৩। গতকাল শুক্রবার সকালে কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার বড় বিজরা এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে জরেজকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ শনিবার সকালে র‍্যাব-৩-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফায়েজুল আরেফিন সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আশরাফুল হক ও ফরেজুল ইসলাম জরেজ বন্ধু ছিলেন। আশরাফুলের কাছে অনেক টাকা-পয়সা আছে এটা জরেজ জানতেন। তাই তাঁকে অপহরণ করার পরিকল্পনা করে। নিজের প্রেমিকা শামীমাকে কাজে লাগান তিনি। তাঁরা ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায়ের পরিকল্পনা করেছিলেন।

এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এক মাস ধরে শামীমা মোবাইল ফোনে আশরাফুলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে তাঁকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন।

গত ১১ নভেম্বর রাত ৮টার দিকে ব্যবসা–সংক্রান্ত পাওনা আদায়ের কথা বলে জরেজ আশরাফুলকে রংপুর থেকে ঢাকায় ডেকে আনেন। ঢাকায় এসে পরদিন ১২ নভেম্বর তিনজন মিলে শনিরআখড়ার নূরপুর এলাকায় সাড়ে ৫ হাজার টাকায় একটি বাসা ভাড়া নেন।

জরেজের নির্দেশনা অনুযায়ী শামীমা প্রেমের অভিনয় করে আশরাফুলকে মালটার শরবতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ান। জরেজ বাইরে থেকে তাঁদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও ধারণ করেন।

শামীমার জবানবন্দির বরাত দিয়ে র‍্যাব জানায়, ১২ নভেম্বর দুপুরে আশরাফুল পুরোপুরি অচেতন হয়ে গেলে জরেজ তাঁর হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে মুখে স্কচটেপ লাগিয়ে দেন। এরপর ইয়াবা সেবন করে জরেজ হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকেন। এতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই আশরাফুলের মৃত্যু হয়।

মৃতদেহ একই ঘরে রেখে রাতে জরেজ ও শামীমা অবস্থান করেন এবং শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন।

১৩ নভেম্বর সকালে জরেজ চাপাতি ও দুটি নীল ড্রাম কিনে এনে আশরাফুলের লাশ ২৬ টুকরা করে ড্রামে ভরেন। দুপুরে একটি সিএনজি অটোরিকশা ভাড়া করে ড্রামগুলো বাসা থেকে বের করেন। ধরা পড়ার আশঙ্কায় অটোরিকশা পরিবর্তন করে হাইকোর্ট এলাকায় পৌঁছান। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা দেখে তাঁরা দ্রুত পানির পাম্প সংলগ্ন বড় গাছের নিচে ড্রাম দুটি ফেলে পালিয়ে যান।

ঘটনার পর শামীমাকে কুমিল্লায় নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে বলেন জরেজ। জরেজ নিজে রংপুরে ফেরার কথা বললেও এরপর থেকে গা-ঢাকা দেন।

১১ নভেম্বর থেকে আশরাফুলের ফোন বন্ধ পাওয়ায় পরিবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ১৩ নভেম্বর হাইকোর্ট এলাকার পানির পাম্পের পাশে পড়ে থাকা দুটি ড্রাম থেকে এক পুরুষের ২৬ খণ্ড মরদেহ উদ্ধার করে শাহবাগ থানা-পুলিশ। আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ করে তা আশরাফুল হকের বলে নিশ্চিত হওয়া যায়।

প্রেমিকাকে দিয়ে আশরাফুলকে হানি ট্র্যাপে ফেলেন বন্ধু জরেজপ্রেমিকাকে দিয়ে আশরাফুলকে হানি ট্র্যাপে ফেলেন বন্ধু জরেজ

ঘটনার রাতেই আশরাফুলের বোন শাহবাগ থানায় হত্যা মামলা করেন। র‍্যাব–৩ তদন্তে নেমে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় প্রধান সহযোগী শামীমাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শনিরআখড়ার বাসা থেকে আশরাফুলের রক্তমাখা পাঞ্জাবি–পায়জামা, হত্যায় ব্যবহৃত দড়ি, স্কচটেপ, একটি গেঞ্জি, হাফপ্যান্টসহ বিভিন্ন আলামত উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাব জানায়, ব্ল্যাকমেল করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিযুক্তদের। তবে কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল কি না, তা প্রধান আসামি জরেজকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যাবে।

গ্রেপ্তার শামীমাকে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

রংপুর জেলাহত্যাকাণ্ডঢাকা জেলাহত্যাঢাকা বিভাগগ্রেপ্তাররংপুরঢাকারংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিহারে ইতিহাস গড়ে বিজেপি জোটের বিপুল জয়, সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও মহাজোটের ভরাডুবি

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শাকসু নির্বাচন: ১২ ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোট চান শিক্ষার্থীরা, উপ-উপাচার্যের আশ্বাস

শাকসু নির্বাচন: ১২ ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোট চান শিক্ষার্থীরা, উপ-উপাচার্যের আশ্বাস

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে দাঁড়িপাল্লার সমর্থকদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার কারবারির মৃত্যু

সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার কারবারির মৃত্যু