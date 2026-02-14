সিলেট বিভাগে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন মুজিবুর

সিলেট বিভাগে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন ধানের শীষের প্রার্থী মুজিবুর রহমান চৌধুরী। মৌলভীবাজার-৪ আসন থেকে জয়ী হয়েছেন তিনি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর ১ লাখ ২০ হাজার ৬৭৩ ভোটের ব্যবধান রয়েছে।
বেসরকারি নির্বাচনী ফলাফল থেকে জানা গেছে, ১ লাখ ৭০ হাজার ৮৭৭ ভোট পেয়েছেন মুজিবুর। তাঁর নিকটতম প্রার্থী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মনোনীত নূরে আলম হামিদী পেয়েছেন ৫০ হাজার ২০৪ ভোট।
অন্যদিকে সিলেট বিভাগে দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। সিলেট-৪ আসন থেকে জিতেছেন তিনি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর ১ লাখ ১৫ হাজার ৪৫৫ ভোটের ব্যবধান।
মুজিবুর রহমান চৌধুরী বলেন, এ বিজয় এলাকার মানুষের। এলাকার মানুষের ভালোবাসার জন্য তিনি তাঁদের কাছে ঋণী হয়ে থাকবেন। তিনি বলেন, ‘এই এলাকার মানুষ ধানের শীষকে মূল্যায়ন করেছেন। এখন আমার কাজ সেটির প্রতিদান দেওয়া।’
জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনে জামানত হারিয়েছেন দুই প্রার্থী। তাঁরা হলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (চরমোনাই) মনোনীত প্রার্থী সুলতান মাহমুদ সিরাজী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী অর্ণব ওয়ারেস খান।২৩ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ঘোষিত ছুটি শেষ হচ্ছে। আগামীকাল রোববার থেকে খুলছে সব সরকারি-বেসরকারি অফিস। আজ শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) ছুটির শেষ দিনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজধানীতে ফিরছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। রেলপথ ও সড়কপথে ঢাকামুখী যাত্রীদের চাপ বাড়তে শুরু করেছে সকাল থেকেই।৩৩ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৫ আসনে জামানত হারালেন আট প্রার্থী। সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন নাগরিক ঐক্যের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোফাখখারুল ইসলাম নবাব। তিনি ১৫২টি কেন্দ্রে ৮৬ ভোট পেয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধা সদর উপজেলায় কুড়ালের কোপে অমিতাভ চন্দ্র রায় (৩৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সদর উপজেলার বল্লমঝাড় ইউনিয়নের খামার বল্লমঝাড় গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।৩ ঘণ্টা আগে