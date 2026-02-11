মৌলভীবাজারে চা-শ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় রতন শুভকর (৩০) নামের এক চা-শ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের চম্পারাই চা-বাগান ফ্যাক্টরির ১ নম্বর সেকশন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত রতন শুভকর উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের চম্পারাই চা-বাগানের শুকটা শুভকরের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ১০টার দিকে রতন শুভকরের গলাকাটা লাশ ফ্যাক্টরির সামনে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁর হাত পেছনে বাঁধা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় ছিল এবং গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা কমলগঞ্জ থানা-পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। চা-শ্রমিক হত্যার ঘটনায় চা-বাগান এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।
কমলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আউয়াল বলেন, হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনে ভোটকেন্দ্রের সরঞ্জাম নিতে এসে এক প্রিসাইডিং কর্মকর্তা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। তাঁর নাম বরুণ কান্তি সাহা। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মিরসরাই উপজেলা পরিষদের সম্মেলনকক্ষে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।১৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জোটের মনোনীত সিলেট-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, ‘বোরকা নিয়ে আমার বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। মূল বক্তব্য উপস্থাপন না করে আংশিক উপস্থাপন করে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।’২৫ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদ মার্কেটসংলগ্ন রেলগেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে
৭৪ লাখ টাকাসহ আটক ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াত ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিন প্রধানকে রংপুর মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর ইসিজিতে সমস্যা ধরা পড়েছে এবং হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কায় করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) রাখা হয়েছে।৩৪ মিনিট আগে