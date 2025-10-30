Ajker Patrika
> সারা দেশ

সিলেটে অনলাইনে জুয়া খেলার অভিযোগে আটক ১৫

সিলেট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিলেটে অনলাইনে জুয়া খেলার সময় ১৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

আটক ব্যক্তিরা হলেন সিলেট নগরের কোতোয়ালি থানাধীন মোকাদ্দেস আলীর ছেলে রাজু আহমদ (২৮), ছড়ারপাড়ের মো. আবুল হোসেনের ছেলে মো. ইদ্দিস আলী (৩৫), কদমতলীর উমেশ করের ছেলে পুলিন কর (৫২), বরইকান্দির জয়নাল আবেদিনের ছেলে মো. মিজান আলী (২৭), দক্ষিণ সুরমার মানিক মিয়ার ছেলে বাদল (৩৫), আব্দুছ ছালামের ছেলে বদরুল ইসলাম (৪২), আতিয়ারের ছেলে লাবলু হোসেন (৩০), হাসান আলী শিকদারের ছেলে আব্বাস উদ্দিন (২৫), মেন্দিবাগের আব্দুল খালেকের ছেলে মোস্তাক আহমেদ (৪০), মহব্বত আলীর ছেলে মো. আল-ইসলাম (৩১), আব্দুল মোতালিবের ছেলে সেজু রহমান(৪০), মুকন্দ দাসের ছেলে মুকুল দাস (৪৪), জাকির হোসেনের ছেলে লিয়াকত আহমেদ (১৮), শহীদ মিয়ার ছেলে মিজান আহমেদ (২৮) ও মো. ইসরাফিলের ছেলে রবি আউয়াল (২০)।

পুলিশ জানায়, গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ কোতোয়ালি মডেল থানাধীন চালিবন্দর সাকিনস্থ সবজি বাজারের পেছনে অভিযান পরিচালনা করে নাসিম মিয়ার মালিকানাধীন দোকানের ভেতর অনলাইনে জুয়া খেলার সময় ১৫ জন জুয়াড়িকে আটক করা হয়।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

সিলেট জেলাজুয়াআটকপুলিশসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

আজকের রাশিফল: দূরদেশ থেকে ফোন করে কেউ ক্ষমা চাইবে, প্রপোজ করার মোক্ষম দিন

ইসির তালিকায় যুক্ত নতুন নির্বাচনী প্রতীক ‘শাপলা কলি’

৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্রকে ‘ধরে ফেলবে’ চীন, নতুন পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার নির্দেশ ট্রাম্পের

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমন ‘অদ্ভুতুড়ে’ ঘটনার কারণ তাহলে এটাই

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল