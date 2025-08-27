Ajker Patrika
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হবিগঞ্জ বিএনপির সভাপতি হচ্ছেন জি কে গউছ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
জি কে গউছ। ফাইল ছবি
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি হচ্ছেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গউছ। এ পদে আর কোনো প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল না করায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন বলে নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করেছে। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির সম্মেলন ও কাউন্সিল হওয়ার কথা রয়েছে।

আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেল ৪টা পর্যন্ত ছিল কাউন্সিলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষদিন। পাঁচ পদে ১২ প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। সভাপতি, সিনিয়র সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক—এ পাঁচ পদে গোপন ব্যালটে ১ হাজার ৩১৩ জন ভোটার তাঁদের নেতা নির্বাচন করবেন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গউছ, সিনিয়র সহসভাপতি পদে অ্যাডভোকেট হাজি নুরুল ইসলাম ও আকদ্দস হোসেন তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক পদে মো. মিজানুর রহমান চৌধুরী, গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী বেলাল ও অ্যাডভোকেট এনামুল হক সেলিম, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে হাজি এনামুল হক ও জাকির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, জহিরুল হক শরীফ, শাহ সালাউদ্দিন আহমেদ ও আক্তার সফিক।

বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট মঞ্জুর উদ্দিন আহমেদ শাহীন বলেন, ‘বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। নেতা-কর্মীরা খুবই উৎফুল্ল। আশা করছি, সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবেশে নেতা-কর্মীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত কাউন্সিল আগামী ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। দীর্ঘ ১৬ বছর পর আগামী ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার হবিগঞ্জ পৌরসভার মাঠে জেলা বিএনপির কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।’

আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ও প্রত্যাহারের সুযোগ রয়েছে প্রার্থীদের। একই দিন আবার প্রার্থীদের মধ্যে দেওয়া হবে প্রতীক বরাদ্দ।

