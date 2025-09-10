জাফলংয়ে পানিতে ডুবে পর্যটক নিখোঁজ

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি
সিলেটের গোয়াইনঘাটের পর্যটনকেন্দ্র জাফলংয়ে পানিতে ডুবে আবু সুফিয়ান নামের এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে জাফলংয়ের জিরো পয়েন্ট এলাকায় পানিতে পড়ে স্রোতের টানে তলিয়ে গেলে তিনি নিখোঁজ হন। নিখোঁজ আবু সুফিয়ান (২৬) গোলাপগঞ্জ উপজেলার শিংপুর গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে। সুফিয়ান পেশায় কম্পিউটার মেকানিক ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুফিয়ানসহ আটজন একসঙ্গে আজ সকালে জাফলংয়ে বেড়াতে আসেন। বিকেলের দিকে সবাই সাঁতার কাটতে নদীতে নামলে স্রোতে তলিয়ে যেতে থাকেন। এ সময় অন্যরা তীরে উঠতে পারলেও স্রোতের টানে তলিয়ে যান সুফিয়ান।
তাঁর সঙ্গে থাকা রাসেল আহমদ জানান, তাঁরা আটজন মিলে সকালে জাফলংয়ে বেড়াতে আসেন। বিকেলের দিকে তাঁরা পানিতে নামলে অন্যরা তীরে উঠলেও স্রোতের টানে তলিয়ে যান সুফিয়ান। খবর পেয়ে ট্যুরিস্ট পুলিশ, থানা-পুলিশ ও স্থানীয় ডুবুরিরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘণ্টাব্যাপী উদ্ধার তৎপরতা চালায়। এ প্রতিবেদন লেখা (সন্ধ্যা ৭টা) পর্যন্ত নিখোঁজের কোনো সন্ধান পায়নি তারা।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পুলিশ ও ডুবুরির সমন্বয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালানো হচ্ছে। সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত এ চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।
এর আগে গত ২৫ জুলাই জাফলংয়ের জিরো পয়েন্ট এলাকায় পানিতে তলিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন মুকিত আহমদ (১৮) নামের এক পর্যটক। পরে ২৭ জুলাই সকালে জাফলংয়ের বল্লাঘাট এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
সিলেটের গোয়াইনঘাটের পর্যটনকেন্দ্র জাফলংয়ে পানিতে ডুবে আবু সুফিয়ান নামের এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে জাফলংয়ের জিরো পয়েন্ট এলাকায় পানিতে পড়ে স্রোতের টানে তলিয়ে গেলে তিনি নিখোঁজ হন। নিখোঁজ আবু সুফিয়ান (২৬) গোলাপগঞ্জ উপজেলার শিংপুর গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে। সুফিয়ান পেশায় কম্পিউটার মেকানিক ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুফিয়ানসহ আটজন একসঙ্গে আজ সকালে জাফলংয়ে বেড়াতে আসেন। বিকেলের দিকে সবাই সাঁতার কাটতে নদীতে নামলে স্রোতে তলিয়ে যেতে থাকেন। এ সময় অন্যরা তীরে উঠতে পারলেও স্রোতের টানে তলিয়ে যান সুফিয়ান।
তাঁর সঙ্গে থাকা রাসেল আহমদ জানান, তাঁরা আটজন মিলে সকালে জাফলংয়ে বেড়াতে আসেন। বিকেলের দিকে তাঁরা পানিতে নামলে অন্যরা তীরে উঠলেও স্রোতের টানে তলিয়ে যান সুফিয়ান। খবর পেয়ে ট্যুরিস্ট পুলিশ, থানা-পুলিশ ও স্থানীয় ডুবুরিরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘণ্টাব্যাপী উদ্ধার তৎপরতা চালায়। এ প্রতিবেদন লেখা (সন্ধ্যা ৭টা) পর্যন্ত নিখোঁজের কোনো সন্ধান পায়নি তারা।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পুলিশ ও ডুবুরির সমন্বয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালানো হচ্ছে। সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত এ চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।
এর আগে গত ২৫ জুলাই জাফলংয়ের জিরো পয়েন্ট এলাকায় পানিতে তলিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন মুকিত আহমদ (১৮) নামের এক পর্যটক। পরে ২৭ জুলাই সকালে জাফলংয়ের বল্লাঘাট এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে কেন্দ্রীয় সংসদে পাঁচজন ও সিনেটে দুজন প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রাথমিকভাবে বাতিল করা হয়েছে। তবে তাঁদের কমিশন বরাবর আপিল করার সুযোগ রয়েছে। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টায় স৫ মিনিট আগে
নেত্রকোনার মদনে নিজাম উদ্দিন নামের এক সাংবাদিককে হাত-পা কেটে এলাকাছাড়া করার হুমকি দিয়েছেন সেলিম মিয়া নামের এক আওয়ামী লীগ নেতা। সংবাদ প্রকাশের জেরে গত সোমবার দুপুরে আওয়ামী লীগ নেতা সেলিম মিয়া মোবাইল ফোনে ওই সাংবাদিককে এমন হুমকি দেন। হুমকির কলরেকর্ডটি ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। কলরেক২২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে কর্মচারীকে কুপিয়ে এক ব্যবসায়ীর ২০ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে নগরীর চান্দগাঁও থানার জানালী রেলস্টেশনসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন মো. সুমন (৩০), মো. আলী (৪৫), রাকিব (৩২), ফয়সাল (১৯) ও মোছা৩০ মিনিট আগে
সিলেট বিভাগীয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা যায়, বিদ্যুতের চাহিদা বেশি ও জাতীয় গ্রিড থেকে সরবরাহ সংকটের কারণে সিলেটে এই লোডশেডিং দেখা দিচ্ছে। সিলেট বিভাগে ২৪০ থেকে ২৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে ১৫৫ থেকে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। যার কারণে সিলেট বিভাগের ৩৬ শতাংশের মতো লোড৪৪ মিনিট আগে