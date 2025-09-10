Ajker Patrika
জাফলংয়ে পানিতে ডুবে পর্যটক নিখোঁজ

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি 
নিখোঁজ আবু সুফিয়ান। ছবি: সংগৃহীত
নিখোঁজ আবু সুফিয়ান। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের গোয়াইনঘাটের পর্যটনকেন্দ্র জাফলংয়ে পানিতে ডুবে আবু সুফিয়ান নামের এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে জাফলংয়ের জিরো পয়েন্ট এলাকায় পানিতে পড়ে স্রোতের টানে তলিয়ে গেলে তিনি নিখোঁজ হন। নিখোঁজ আবু সুফিয়ান (২৬) গোলাপগঞ্জ উপজেলার শিংপুর গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে। সুফিয়ান পেশায় কম্পিউটার মেকানিক ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুফিয়ানসহ আটজন একসঙ্গে আজ সকালে জাফলংয়ে বেড়াতে আসেন। বিকেলের দিকে সবাই সাঁতার কাটতে নদীতে নামলে স্রোতে তলিয়ে যেতে থাকেন। এ সময় অন্যরা তীরে উঠতে পারলেও স্রোতের টানে তলিয়ে যান সুফিয়ান।

তাঁর সঙ্গে থাকা রাসেল আহমদ জানান, তাঁরা আটজন মিলে সকালে জাফলংয়ে বেড়াতে আসেন। বিকেলের দিকে তাঁরা পানিতে নামলে অন্যরা তীরে উঠলেও স্রোতের টানে তলিয়ে যান সুফিয়ান। খবর পেয়ে ট্যুরিস্ট পুলিশ, থানা-পুলিশ ও স্থানীয় ডুবুরিরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘণ্টাব্যাপী উদ্ধার তৎপরতা চালায়। এ প্রতিবেদন লেখা (সন্ধ্যা ৭টা) পর্যন্ত নিখোঁজের কোনো সন্ধান পায়নি তারা।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পুলিশ ও ডুবুরির সমন্বয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালানো হচ্ছে। সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত এ চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

এর আগে গত ২৫ জুলাই জাফলংয়ের জিরো পয়েন্ট এলাকায় পানিতে তলিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন মুকিত আহমদ (১৮) নামের এক পর্যটক। পরে ২৭ জুলাই সকালে জাফলংয়ের বল্লাঘাট এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

গোয়াইনঘাটনিখোঁজজাফলংসিলেটপর্যটকপর্যটনকেন্দ্র
