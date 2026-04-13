নতুন বছরের আগমনী সুর সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে

পুরোনো সব জীর্ণতা ও গ্লানি পেছনে ফেলে চৈত্রের দাবদাহ পেরিয়ে প্রকৃতিতে এখন নতুন বছরের আগমনী বার্তা। বাংলা ১৪৩৩ বঙ্গাব্দকে বরণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ। ক্যাম্পাসজুড়ে বিরাজ করছে উৎসবমুখর এক ভিন্ন আবহ—যেখানে ব্যস্ততা আর আনন্দ যেন পাশাপাশি হেঁটে চলছে।
চার দিন ধরেই কলেজ প্রাঙ্গণে চলছে প্রস্তুতি। কলেজ প্রাঙ্গণে বৈশাখী শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি। শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে তৈরি করছেন শোভাযাত্রার বিভিন্ন কাঠামো। কেউ রং-তুলি হাতে আলপনা আঁকছেন, কেউ জলরঙে ফুটিয়ে তুলছেন গ্রামবাংলার চিরচেনা দৃশ্য। আবার কেউ ব্যস্ত বাঘ, প্যাঁচাসহ নানা প্রতীকী ও কল্পিত চরিত্রের মুখোশ তৈরিতে।
কলেজ ক্যাম্পাসের প্রতিটি রাস্তা যেন রঙের ছোঁয়ায় হয়ে উঠছে একেকটি ক্যানভাস। দেশজ সংস্কৃতির নানা উপাদান উঠে আসছে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতায়। এসব শিল্পকর্ম ঘিরে তৈরি হয়েছে কৌতূহল সাধারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা ভিড় করছেন কাজগুলো কাছ থেকে দেখার জন্য।
কলেজের শিক্ষার্থী লেখন বলেন, ‘বছরের এই সময়টা আমাদের কাছে অন্য রকম আনন্দের। নিজেরা কাজ করে শোভাযাত্রার অংশ হতে পারাটা খুব ভালো লাগে।’
বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘বাংলা নববর্ষ আমাদের শেকড়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এবার কলেজে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বর্তমান সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বার্তা তুলে ধরা হবে। ভোরের আলোয় মোরগের ডাক যেমন নতুন দিনের জানান দেয়, তেমনি এবার পয়লা বৈশাখ নতুন জাগরণের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হবে।’
