কাজীপুরে রিভলবার ও গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার, মোটরসাইকেল জব্দ

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরের সীমান্তবাজার থেকে একটি রিভলবার ও তিন রাউন্ড গুলিসহ নাসিম হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেলও জব্দ করা হয়েছে।
আজ সোমবার দুপুরে সিরাজগঞ্জ সদর থানা চত্বরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) নাজরান রউফ।
গ্রেপ্তার নাসিম হোসেন সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কুড়ালিয়া গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার রাতে সিরাজগঞ্জ ও কাজীপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী সীমান্তবাজার এলাকায় চেকপোস্ট বসিয়ে বিভিন্ন যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করছিল কাজীপুর থানা-পুলিশ। রাত একটার দিকে দুই আরোহীসহ একটি মোটরসাইকেলকে থামার সংকেত দেয় পুলিশ। এ সময় মোটরসাইকেলের পেছনে থাকা এক আরোহী লাফ দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যান।
পরে মোটরসাইকেলচালক নাসিম হোসেনকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি রিভলবার ও ম্যাগাজিনে লোড করা তিন রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া তাঁর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজরান রউফ জানান, এ ঘটনায় কাজীপুর থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়া অন্য আসামিকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান ও কাজীপুর থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন।
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