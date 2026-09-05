Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে আদালত থেকে পালানো আসামি ফের গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে আদালত থেকে পালানো আসামি ফের গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তারকৃত যুবক। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের হাজতখানা থেকে পুলিশ সদস্যকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া চুরির মামলার আসামি আব্দুল মোমিনকে (২২) ফের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার আব্দুল মোমিন সিরাজগঞ্জ শহরের কোবদাসপাড়ার আব্দুস সবুরের ছেলে।

শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ছাতিয়ানতলী বাজারসংলগ্ন একটি গ্রাম থেকে সদর থানা-পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) যৌথ অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল হাসান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে আব্দুল মোমিনকে আদালতে পাঠানো হবে।।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে আদালত ভবনের দ্বিতীয় তলার হাজতখানা থেকে পালিয়ে যান আব্দুল মোমিন। আদালতে হাজিরার জন্য কারাগার থেকে কয়েকজন আসামির সঙ্গে তাঁকেও হাজতখানায় রাখা হয়েছিল।

হাজতখানার ভেতরে থাকা অন্য এক আসামির হাতকড়া খোলার সময় আব্দুল মোমিন দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ সদস্যকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যান। পরে আদালত ভবনের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় গিয়ে গ্রিল না থাকার সুযোগে নিচে লাফ দিয়ে পালিয়ে যান তিনি।

ঘটনার পর তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে পুলিশ। দুই দিন পর শনিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জআসামিরাজশাহী বিভাগআদালত
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