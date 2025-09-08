Ajker Patrika
> সারা দেশ

র‍্যাবের ধাওয়ায় পানিতে ডুবে মাদক কারবারির মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে র‍্যাব-১২-এর সদস্যদের ধাওয়ায় পানিতে ডুবে মোহাম্মদ শাওন (২২) নামের এক মাদক কারবারির মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার ডিডি শাহবাজপুর গ্রামের নুরুল হক মোল্লার ছেলে।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

রোববার রাত ১০টা ৫০ মিনিটে কামারখন্দ থানার ওসি আব্দুল লতিফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি মোবাইল ফোনে বলেন, র‍্যাব-১২-এর সদস্যরা মাদক উদ্ধার করার জন্য এসেছিলেন। তখন ভয় পেয়ে ওই যুবক ফুলজোড় নদে লাফ দেন এবং পানিতে ডুবে যান। পরে উদ্ধার করে কামারখন্দ হাসপাতালে নিয়ে আসার পথেই তিনি মারা যান।

ওই যুবকের নামে আগের একটি মাদক মামলা রয়েছে বলে ওসি জানান।

এদিকে কামারখন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মমিন উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটের দিকে পানিতে ডুবে যাওয়া এক যুবককে হাসপাতালে আনা হয়। তবে হাসপাতালে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে চিকিৎসক সন্ধ্যা ৭টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জপানিতে ডুবে মৃত্যুর‍্যাবমাদকরাজশাহী বিভাগকামারখন্দজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মধ্যরাতে কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯-এ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

শ্রমিক সংকট মোকাবিলায় থাইল্যান্ডের নজর শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশে

টাঙ্গাইলে মুখোমুখি কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই: ইসি আনোয়ারুল

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

সম্পর্কিত

র‍্যাবের ধাওয়ায় পানিতে ডুবে মাদক কারবারির মৃত্যু

র‍্যাবের ধাওয়ায় পানিতে ডুবে মাদক কারবারির মৃত্যু

বাঁকখালী নদীতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে বাধা দেওয়ায় আরও এক মামলায় আসামি ১০০০

বাঁকখালী নদীতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে বাধা দেওয়ায় আরও এক মামলায় আসামি ১০০০

টেকনাফে অপহৃত ৩ জনকে ছেড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

টেকনাফে অপহৃত ৩ জনকে ছেড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

রাবিতে শিবিরের প্যানেল থেকে নির্বাচন করবেন জুলাইয়ে চোখ হারানো দ্বীপ মাহবুব

রাবিতে শিবিরের প্যানেল থেকে নির্বাচন করবেন জুলাইয়ে চোখ হারানো দ্বীপ মাহবুব