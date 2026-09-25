Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশাচালক নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশাচালক নিহত
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মোমিনুল ইসলাম নামে (৩৫) সিএনজিচালিত এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬টার দিকে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার সরিষাকোল বাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মোমিনুল ইসলাম শাহজাদপুর উপজেলার মশিপুর গ্রামের আবু সাঈদের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, মোমিনুল ইসলাম সকালে সরিষাকোল বাজারে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় পাথরবোঝাই একটি ট্রাক তাঁর অটোরিকশাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শাহজাদপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ পারভেজ আহমেদ বলেন, ‘সকাল ৬টা ৩৭ মিনিটে আমাদের কাছে খবর আসে সরিষাকোল বাজারে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।’

বিষয়:

সিরাজগঞ্জঅটোরিকশানিহতসিএনজিরাজশাহী বিভাগ
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