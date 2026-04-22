Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

বিদ্যুৎ জটিলতায় খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় জটিলতার কারণে খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কার্যালয় থেকে জারি করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সব শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে জটিলতার কারণে ২২ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ বেলা ১টা থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

এতে আরও উল্লেখ করা হয়, এর পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম যথানিয়মে চলবে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম ২৩ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ আজ বৃহস্পতিবার যথারীতি চলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের নির্দেশনায় রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মো. মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জবিদ্যুৎএনায়েতপুরসিরাজগঞ্জ সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

