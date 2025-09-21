Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিরাজগঞ্জ

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ৩ দিন ধরে থেমে থেমে সংঘর্ষ, আহত ২০

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ৩ দিন ধরে থেমে থেমে সংঘর্ষ, আহত ২০

সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকার হোসেনপুর বটতলা ও আটাপাড়া মহল্লায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে তিন দিন ধরে থেমে থেমে চলছে সংঘর্ষ। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। সর্বশেষ আজ রোববার বিকেলে আবারও দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষে আহত ২০ জনের মধ্যে ১০ জন সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। অপর দিকে আটাপাড়া মহল্লার আহতরা স্থানীয় ফার্মেসি ও ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। আহতরা হলেন আব্দুল মমিন (১৭), রাব্বি (১৭), অপু (৩৪), হাসান (১৮), আব্দুল মজিদ (২১), ফয়সাল (৩০), সজীব (২৫), আনন্দ (১৭), আলমাস (২৫) ও জীবন (১৬)। তাঁরা সবাই হোসেনপুর বাগানবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। বাকি আহতদের নাম পাওয়া যায়নি।

এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে দুই মহল্লার মধ্যে বিরোধ চলছিল। সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে শতাধিক মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে প্রায় ২০ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় বাড়িঘর ও দোকানপাটে ভাঙচুর হয় এবং এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে জানতে সিরাজগঞ্জ সদর থানার ওসি মোখলেছুর রহমানকে কল দিলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে সদর থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক জুবাইদা হুয়াইন বলেন, ‘কয়েক দিন ধরেই তো মারামারি হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেও মারামারির বিষয় নিয়ে তিনবার কল দিয়েছিল। ঘটনার স্থলে পুলিশ পাঠানো হচ্ছে।’

বিষয়:

সিরাজগঞ্জসংঘর্ষরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

ফরিদপুরের ভাঙ্গা: হাইকোর্টের রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত, তিন মামলা

ফরিদপুরের ভাঙ্গা: হাইকোর্টের রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত, তিন মামলা

ভোলায় চাঁদা না দেওয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলা, আহত ৪

ভোলায় চাঁদা না দেওয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলা, আহত ৪

চলন্ত গাড়ি থেকে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ ছিনতাই: তিন আসামিই গ্রেপ্তার

চলন্ত গাড়ি থেকে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ ছিনতাই: তিন আসামিই গ্রেপ্তার

ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে ৪ ছাত্র আহত

ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে ৪ ছাত্র আহত