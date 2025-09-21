আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ৩ দিন ধরে থেমে থেমে সংঘর্ষ, আহত ২০

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকার হোসেনপুর বটতলা ও আটাপাড়া মহল্লায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে তিন দিন ধরে থেমে থেমে চলছে সংঘর্ষ। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। সর্বশেষ আজ রোববার বিকেলে আবারও দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।
সংঘর্ষে আহত ২০ জনের মধ্যে ১০ জন সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। অপর দিকে আটাপাড়া মহল্লার আহতরা স্থানীয় ফার্মেসি ও ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। আহতরা হলেন আব্দুল মমিন (১৭), রাব্বি (১৭), অপু (৩৪), হাসান (১৮), আব্দুল মজিদ (২১), ফয়সাল (৩০), সজীব (২৫), আনন্দ (১৭), আলমাস (২৫) ও জীবন (১৬)। তাঁরা সবাই হোসেনপুর বাগানবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। বাকি আহতদের নাম পাওয়া যায়নি।
এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে দুই মহল্লার মধ্যে বিরোধ চলছিল। সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে শতাধিক মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে প্রায় ২০ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় বাড়িঘর ও দোকানপাটে ভাঙচুর হয় এবং এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
এ বিষয়ে জানতে সিরাজগঞ্জ সদর থানার ওসি মোখলেছুর রহমানকে কল দিলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে সদর থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক জুবাইদা হুয়াইন বলেন, ‘কয়েক দিন ধরেই তো মারামারি হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেও মারামারির বিষয় নিয়ে তিনবার কল দিয়েছিল। ঘটনার স্থলে পুলিশ পাঠানো হচ্ছে।’
