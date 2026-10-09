নারকেলগাছে ঝুলছিল বিদ্যুতায়িত পাপ্পুর মরদেহ

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে নারকেলগাছ পরিষ্কারের কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে পাপ্পু সরকার (২৮) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার তেলিজানা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত পাপ্পু সরকার পার্শ্ববর্তী বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার এনামুল সরকারের ছেলে। তিনি পেশায় গাছ পরিষ্কার কর্মী ছিলেন এবং স্ত্রী-সন্তান নিয়ে রায়গঞ্জের তেলিজানা এলাকায় তাঁর শ্বশুর নূরনবীর বাড়িতে বসবাস করতেন।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে তেলিজানা এলাকার বাসিন্দা আমিনুল ইসলামের বাড়ির একটি নারকেলগাছে উঠে পরিষ্কারের কাজ করছিলেন পাপ্পু। এ সময় অসাবধানতাবশত গাছের পাশ দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে তিনি বিদ্যুতায়িত হন এবং গাছের ওপর ঝুলন্ত অবস্থায় আটকে থাকেন।
খবর পেয়ে রায়গঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। তবে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় উদ্ধারকারীদের সহায়তায় হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রায়গঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিহতের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
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