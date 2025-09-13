Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি   
মো. সেলিম রেজা। ছবি: সংগৃহীত
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের বিসিক বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মো. সেলিম রেজাকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১২। তিনি উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে র‍্যাব-১২ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০১২ সালের ২৩ আগস্ট একই এলাকার মো. ওসমান গনি শাহজাদপুর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলাটি দীর্ঘ বিচারিক কার্যক্রম শেষে সিরাজগঞ্জ দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত গত ২৭ আগস্ট রায় ঘোষণা করেন। রায়ে সেলিম রেজাকে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া তাঁকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডও দেওয়া হয়।

রায় ঘোষণার পর থেকে আসামি সেলিম রেজা আত্মগোপনে ছিলেন। পরে র‍্যাব-১২-এর অধিনায়কের নির্দেশনায় বিশেষ অভিযানে ১২ সেপ্টেম্বর বিকেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীকালে আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে শাহজাদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জর‍্যাবশাহজাদপুরগ্রেপ্তারযাবজ্জীবনজেলার খবর
