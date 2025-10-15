উল্লাপাড়ায় জামায়াত থেকে বিএনপিতে যোগ দিলেন ৩০ নেতা-কর্মী

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় জামায়াতে ইসলামীর সাবেক ওয়ার্ড আমির আনোয়ার হোসেনসহ ৩০ জনের মতো নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার বাঙালা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি আয়োজিত কর্মিসভায় তাঁরা বিএনপিতে যোগ দেন বলে দলটির স্থানীয় নেতারা জানিয়েছেন।
বিএনপির দাবি অনুযায়ী, বাঙালা ৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের আমির আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে ৩০ জন কর্মী ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিএনপির পতাকা হাতে তুলে নেন।
বিএনপির ওই কর্মিসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া) আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী ও সাবেক ডিআইজি খান সাঈদ হাসান জ্যোতি। এ বিষয়ে জানতে রাতে তাঁর মোবাইল ফোনে কল দিলে সহকারী (পিএস) মো. হাসান আলী বলেন, ‘স্যার এখন মিটিংয়ে আছেন। তবে অনুষ্ঠানে আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে জামায়াতের ৩০ জন কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে উল্লাপাড়া উপজেলা জামায়াতের আমির শাহজাহান আলী বলেন, ‘আনোয়ার হোসেনকে আমরা অনেক আগেই বহিষ্কার করেছি। চাকরির বিষয়ে অনৈতিক কাজ ও ঘুষ লেনদেনের অভিযোগে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়।’
এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত নই। ওই এলাকা থেকে কেউ বিষয়টি আমাদের জানায়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিচ্ছি।’
বহিষ্কৃত জামায়াত নেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমি ফ্যাসিস্ট সরকারের সময় দীর্ঘ ১৭ বছর অন্যায় জুলুমের শিকার হয়েছি। জামায়াতে ইসলামী থেকে পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগদান করলাম।’
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় জামায়াতে ইসলামীর সাবেক ওয়ার্ড আমির আনোয়ার হোসেনসহ ৩০ জনের মতো নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার বাঙালা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি আয়োজিত কর্মিসভায় তাঁরা বিএনপিতে যোগ দেন বলে দলটির স্থানীয় নেতারা জানিয়েছেন।
বিএনপির দাবি অনুযায়ী, বাঙালা ৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের আমির আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে ৩০ জন কর্মী ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিএনপির পতাকা হাতে তুলে নেন।
বিএনপির ওই কর্মিসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া) আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী ও সাবেক ডিআইজি খান সাঈদ হাসান জ্যোতি। এ বিষয়ে জানতে রাতে তাঁর মোবাইল ফোনে কল দিলে সহকারী (পিএস) মো. হাসান আলী বলেন, ‘স্যার এখন মিটিংয়ে আছেন। তবে অনুষ্ঠানে আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে জামায়াতের ৩০ জন কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে উল্লাপাড়া উপজেলা জামায়াতের আমির শাহজাহান আলী বলেন, ‘আনোয়ার হোসেনকে আমরা অনেক আগেই বহিষ্কার করেছি। চাকরির বিষয়ে অনৈতিক কাজ ও ঘুষ লেনদেনের অভিযোগে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়।’
এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত নই। ওই এলাকা থেকে কেউ বিষয়টি আমাদের জানায়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিচ্ছি।’
বহিষ্কৃত জামায়াত নেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমি ফ্যাসিস্ট সরকারের সময় দীর্ঘ ১৭ বছর অন্যায় জুলুমের শিকার হয়েছি। জামায়াতে ইসলামী থেকে পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগদান করলাম।’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) প্রধান ফটকের অক্সিজেন–হাটহাজারী সড়কের এক নম্বর গেট এলাকায় রাত ৮টা থেকে বিএনপি–ছাত্রদল ও জামায়াত–ছাত্রশিবিরের নেতা–কর্মী ও সমর্থকেরা মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে এই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।৭ মিনিট আগে
অর্থনৈতিক সংকট ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যনিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর দৈনন্দিন খাবারের তালিকা ছোট হয়ে আসছে। বর্তমানে প্রতি ১০টি নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে ছয়টি পরিবার পর্যাপ্ত খাবার খেতে পারছে না।১৯ মিনিট আগে
রাত পোহালেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। এ জন্য ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ। আজ বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের সমাগম দেখা গেছে।২৩ মিনিট আগে
সিলেটে নতুন ট্রেন চালুসহ তিন দাবিতে নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সিলেটের দক্ষিণ সুরমা রেলগেটে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় রেললাইনের ওপর ১০ মিনিট শুয়ে থেকে দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে লোকজন।২ ঘণ্টা আগে