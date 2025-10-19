Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় এলজিইডির উপসহকারী প্রকৌশলী নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
রবিন ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
রবিন ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় মহাসড়ক পার হতে গিয়ে ট্রাকচাপায় রবিন ইসলাম (৩০) নামের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) এক উপসহকারী প্রকৌশলী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে হাটিকুমরুল-বগুড়া মহাসড়কের রায়গঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রবিন ইসলাম উপজেলার দত্তকুশা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। তিনি বগুড়ার শাহজাদপুর উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন।

বগুড়া হাইওয়ে পুলিশের হাটিকুমরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইসমাইল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, রবিন ইসলাম রায়গঞ্জের বাড়ি থেকে প্রতিদিন শাহজাদপুরে গিয়ে অফিস করতেন। আজ অফিস শেষে বাড়িতে ফেরার পথে সাহেবগঞ্জ এলাকায় মহাসড়ক পার হতে গিয়ে ট্রাকচাপায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। রবিনের লাশ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করা হবে।

বিষয়:

বগুড়াসিরাজগঞ্জদুর্ঘটনানিহতরাজশাহী বিভাগপ্রকৌশলীজেলার খবরমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে

৫ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষকদের

মেট্রোরেলের সময় বাড়ল: আজ থেকে নতুন সূচি, ট্রিপ বাড়ল ৭টি

টিকটকে প্রেম, বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে রাঙামাটিতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার কিশোরী

একের পর এক অগ্নিকাণ্ড নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জরুরি বৈঠক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামের নতুন জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামের দায়িত্ব গ্রহণ

চট্টগ্রামের নতুন জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামের দায়িত্ব গ্রহণ

টিউশনি করতে গিয়ে খুন হলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জুবায়েদ

টিউশনি করতে গিয়ে খুন হলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জুবায়েদ

জবি ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার: ইবিতে নেতা-কর্মীদের মহাসড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

জবি ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার: ইবিতে নেতা-কর্মীদের মহাসড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলো চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের অংশ: সারজিস

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলো চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের অংশ: সারজিস