সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় এলজিইডির উপসহকারী প্রকৌশলী নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় মহাসড়ক পার হতে গিয়ে ট্রাকচাপায় রবিন ইসলাম (৩০) নামের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) এক উপসহকারী প্রকৌশলী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে হাটিকুমরুল-বগুড়া মহাসড়কের রায়গঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
রবিন ইসলাম উপজেলার দত্তকুশা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। তিনি বগুড়ার শাহজাদপুর উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন।
বগুড়া হাইওয়ে পুলিশের হাটিকুমরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইসমাইল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, রবিন ইসলাম রায়গঞ্জের বাড়ি থেকে প্রতিদিন শাহজাদপুরে গিয়ে অফিস করতেন। আজ অফিস শেষে বাড়িতে ফেরার পথে সাহেবগঞ্জ এলাকায় মহাসড়ক পার হতে গিয়ে ট্রাকচাপায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। রবিনের লাশ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করা হবে।
চট্টগ্রামের নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম যোগদান করেছেন। আজ রোববার চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামের সব নাগরিকের সহযোগিতা কামনা করেছেন।৪ মিনিট আগে
রাজধানীর পুরান ঢাকার আরমানিটোলা এলাকায় টিউশনি করতে গিয়ে খুন হয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শিক্ষার্থী জুবায়েদ হোসেন। তিনি যে বাড়িতে টিউশনি করতেন, সেই বাড়ির সিঁড়িতেই তাঁর রক্তাক্ত লাশ পাওয়া গেছে। তবে খুনের ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, এ বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য জানায়নি পুলিশ।২৭ মিনিট আগে
আজ রোববার রাত সোয়া ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করা হয়। বিক্ষোভকালে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিতের দাবি জানান।১ ঘণ্টা আগে
দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলোকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। তিনি বলেছেন, এসব ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং দেশের স্থিতিশীলতা ও অর্থনীতিকে নড়বড়ে করার উদ্দেশ্যে সাজানো চক্রান্ত।১ ঘণ্টা আগে