Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

নিখোঁজের চার দিন পর বালুচাপা অবস্থায় ভ্যানচালকের লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
নিখোঁজের চার দিন পর বালুচাপা অবস্থায় ভ্যানচালকের লাশ উদ্ধার
সমেশপুর এলাকায় বালুচাপা দেওয়া লাশ দেখতে ভিড় করেন স্থানীয় লোকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে নিখোঁজের চার দিন পর আব্দুর রাজ্জাক (৪৫) নামের এক অটোভ্যানচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকালে উপজেলার সমেশপুর এলাকায় হাবিব স্মৃতিসৌধের পাশে বালুর নিচে চাপা দেওয়া অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত আব্দুর রাজ্জাক সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সয়দাবাদ পুনর্বাসন এলাকার মৃত হারু শেখের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার অটোভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন রাজ্জাক। এরপর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শনিবার সকালে সমেশপুর হাবিব স্মৃতিসৌধের পাশে বালুর নিচে চাপা দেওয়া অবস্থায় একটি লাশ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।

পরে নিহতের বোন হোসনে আরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি তাঁর ভাই আব্দুর রাজ্জাকের বলে শনাক্ত করেন।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, অটোভ্যান ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে রাজ্জাককে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। তবে হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

বেলকুচি থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) সবুজ বলেন, শনিবার দুপুরের দিকে লাশটি সিরাজগঞ্জের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে জানানো যাবে।

বিষয়:

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