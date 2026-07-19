সিরাজগঞ্জে শিশুকে ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার শিশু ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি মো. রফিকুল ইসলাম ওরফে রাকিবুলকে (৫০) ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ রোববার (১৯ জুলাই) সকালে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যেম র্যাব বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
র্যাব জানায়, গতকাল শনিবার (১৮ জুলাই) রাত ৮টায় ঢাকার আশুলিয়া থানার জামগড়া চৌরাস্তা এলাকায় অভিযান চালিয়ে রফিকুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার রফিকুল ইসলাম শাহজাদপুর উপজেলার খামারশানিলা গ্রামের আজাহার প্রামাণিকের ছেলে। তিনি শাহজাদপুর থানায় দায়ের হওয়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলার ১ নম্বর এজাহারভুক্ত আসামি। র্যাব-১২, সিপিসি-২ পাবনা, র্যাব-৪ এবং র্যাব সদর দপ্তরের গোয়েন্দা শাখার সমন্বয়ে পরিচালিত যৌথ অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
জানা গেছে, গত ২৮ জুন দুপুরে শাহজাদপুর উপজেলায় ১১ বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণ করে রাকিবুল। এর পরের দিনও তিনি পুনরায় শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। তবে স্থানীয়রা জেনে যাওয়ায় রাকিবুলের বাড়ি ঘেরাও করে। অভিযুক্ত রাকিবুল বিষয়টি বুঝতে পেরে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। এরপর স্থানীয়রা তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করে ও আগুন দিয়ে দেয়।
এরপর শিশুটির মা রাকিবুলকে আসামি করে শাহজাদপুর থানায় ধর্ষণ মামলা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে আশুলিয়ার জামগড়া চৌরাস্তা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার রাকিবুলকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শাহজাদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
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