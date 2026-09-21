Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

শাহজাদপুরে নদীতে ডুবে যুবকের মৃত্যু

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
শাহজাদপুরে নদীতে ডুবে যুবকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বড়াল নদী পারাপারের সময় মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে নদীতে পড়ে সজীব সরকার (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার ভোরের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সজীব সরকার উপজেলার রাউতারা গ্রামের মজিদ সরকারের ছেলে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে নৌকাযোগে বড়াল নদী পার হওয়ার সময় মাঝনদীতে মুখ ধুতে যান সজীব। এ সময় তিনি আকস্মিক মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে তলিয়ে যান। স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেয়ে তাৎক্ষণিক ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন।

সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় রাজশাহী থেকে আসা একদল ডুবুরি উদ্ধার অভিযান শুরু করে। দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার টানা তল্লাশি শেষে নদী থেকে সজীবের নিথর দেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হন ডুবুরি দলের সদস্যরা।

এ ঘটনায় শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহত যুবকের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জশাহজাদপুরনদীজেলার খবর
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