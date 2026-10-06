Ajker Patrika
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শরীয়তপুর

কুড়িয়ে পাওয়া ককটেল বিস্ফোরণে কিশোর আহত, পাঠানো হলো ঢাকায়

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৬, ১৮: ৫২
কুড়িয়ে পাওয়া ককটেল বিস্ফোরণে কিশোর আহত, পাঠানো হলো ঢাকায়
মো. কামরুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

শরীয়তপুরের জাজিরায় কুড়িয়ে পাওয়া ককটেল বিস্ফোরণে মো. কামরুল (১৪) নামের এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার পূর্ব নাওডোবা ইউনিয়নের ফেদুল্লা ব্যাপারীকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনায় ঘটনাস্থলের পাশে অরক্ষিত অবস্থায় আরও দুটি ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আহত কামরুল ওই এলাকার রাজ্জাক ব্যাপারীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা ১১টার দিকে সহপাঠী জুনায়েদকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল কামরুল। পথে রাস্তার পাশে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বস্তু পড়ে থাকতে দেখে জুনায়েদ। সেটিকে খেলনা বল ভেবে হাতে তুলে নেয় সে। পরে বস্তুটি মাটিতে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে কাছে থাকা কামরুল গুরুতর আহত হয়।

পরে স্থানীয় বাসিন্দারা কামরুলকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়। খবর পেয়ে পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ককটেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ককটেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাইদুজ্জামান বলেন, ককটেল বিস্ফোরণে এক কিশোর আহত হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে আরও দুটি ককটেল পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থলে আরও কোনো বিস্ফোরক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এসআই আরও বলেন, আহত কিশোরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

শরীয়তপুরককটেলপুলিশঢাকা বিভাগকিশোর
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