নামাজ শেষে বাড়ি ফেরা হলো না বৃদ্ধের, অ্যাম্বুলেন্সের চাপায় নিহত

নামাজ পড়া শেষে মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন হযরত আলী ছৈয়াল (৬৫)। কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হলো না তাঁর। সড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পেছন থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স তাঁকে চাপা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি।
আজ বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) সকাল ৬টার দিকে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ভোজেশ্বর ইউনিয়নের চান্দনী এলাকায় শরীয়তপুর-নড়িয়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত হযরত আলী ছৈয়াল চান্দনী এলাকার কালাই ছৈয়ালের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে নিজ এলাকার মসজিদে ফজরের নামাজ পড়েন হযরত আলী। নামাজ শেষে বাড়ির পথে সড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় শরীয়তপুর থেকে নড়িয়াগামী একটি অ্যাম্বুলেন্স তাঁকে পেছন থেকে চাপা দেয়। এতে গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর অ্যাম্বুলেন্সটি না থেমে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে চলে যায় বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।
খবর পেয়ে নড়িয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সড়কের পাশে পড়ে থাকা হযরত আলীর মরদেহ উদ্ধার করে।
নড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ উপপরিদর্শক মো. জসিমউদ্দীন বলেন, সড়কের পাশে একটি মরদেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে জানা যায়, শরীয়তপুর থেকে নড়িয়াগামী একটি অ্যাম্বুলেন্স ওই বৃদ্ধকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেছে। সুরতহাল শেষে মরদেহটি নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
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