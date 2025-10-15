ভোর থেকে লাইনে, তবু খালি হাতে ফেরেন অনেকে

তালা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি
সাতক্ষীরার তালায় স্বল্পমূল্যের ওএমএসের আটা কিনতে প্রতিদিন শত শত মানুষ লাইনে দাঁড়াচ্ছে। ভোর থেকে সারবদ্ধভাবে অপেক্ষা করেও অনেকে শেষ পর্যন্ত খালি হাতে বাড়ি ফিরছে। বিশেষ করে আটা কিনতে আসা বৃদ্ধ, অসুস্থ নারী ও শ্রমজীবী মানুষ ভোগান্তিতে পড়ছে।
আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে তালা সদরের ওএমএস ডিলার আনোয়ার হোসেন আনুর বিক্রয়কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, তিন শতাধিক নারী-পুরুষ ২৪ টাকা কেজি দরে আটা কিনতে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। কারও কোলে দুধের শিশু, কেউ আবার অসুস্থ শরীর নিয়ে ভোর থেকে অপেক্ষা করছে। ৫ কেজি আটা কেনার জন্য অনেকে ৩০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত ভ্যানভাড়া দিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে।
জেয়ালতা গ্রামের বৃদ্ধ আব্দুল মজিদ (৬৭) বলেন, ‘ভোর থেকে লাইন ধরি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাইন আরও লম্বা হয়। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও আটা পাই না।’ আরেক ক্রেতা ছকিনা বেগম বলেন, ‘২০ টাকা ভ্যানভাড়া দিয়ে এসেছি, কিন্তু জানি না আটা পাব কি না। বরাদ্দ বাড়ানো দরকার।’ রাজমিস্ত্রি আব্দুস সবুর বলেন, ‘এলাকায় এখন কাজ নেই, বাজারে সবকিছুর দাম বেড়েছে। তাই মানুষ সরকারি আটা কিনতে লাইনে আসে। কিন্তু অনেকেই না পেয়ে হতাশ হয়ে ফেরে।’
ডিলারের প্রতিনিধি মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘প্রতিদিন ৫০০ কেজি আটা বরাদ্দ থাকে। কিন্তু চাহিদা এত বেশি যে শত শত মানুষ এসে পড়ে। তাই সপ্তাহে এক দিন নারীদের ও এক দিন পুরুষদের জন্য আলাদা দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। চাহিদা মেটাতে ৫ কেজির পরিবর্তে আড়াই কেজি করে দিচ্ছি, তবু সবাইকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।’
ওএমএস ডিলার মো. আনোয়ার হোসেন আনু বলেন, ‘প্রতিদিন মাত্র ৫০০ কেজি আটা বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা তালা সদরের বিপুল চাহিদার তুলনায় খুবই কম। অর্ধেক মানুষ খালি হাতে ফিরতে বাধ্য হয়। বিষয়টি মানবিক বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’
উপজেলা নাগরিক কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর জিল্লুর রহমান বলেন, ‘ক্ষুধামুক্ত দেশ গড়তে হলে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় উপজেলায় চাল ও আটা বরাদ্দ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বাড়াতে হবে। বরাদ্দ কম থাকায় মানুষ কষ্টে আছে। তাই সরকারকে এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।’
তালা উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা গাজী মাজহারুল আনোয়ার বলেন, ‘চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ কম হওয়ায় জনগণের দুর্ভোগ হচ্ছে। আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’
সাতক্ষীরার তালায় স্বল্পমূল্যের ওএমএসের আটা কিনতে প্রতিদিন শত শত মানুষ লাইনে দাঁড়াচ্ছে। ভোর থেকে সারবদ্ধভাবে অপেক্ষা করেও অনেকে শেষ পর্যন্ত খালি হাতে বাড়ি ফিরছে। বিশেষ করে আটা কিনতে আসা বৃদ্ধ, অসুস্থ নারী ও শ্রমজীবী মানুষ ভোগান্তিতে পড়ছে।
আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে তালা সদরের ওএমএস ডিলার আনোয়ার হোসেন আনুর বিক্রয়কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, তিন শতাধিক নারী-পুরুষ ২৪ টাকা কেজি দরে আটা কিনতে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। কারও কোলে দুধের শিশু, কেউ আবার অসুস্থ শরীর নিয়ে ভোর থেকে অপেক্ষা করছে। ৫ কেজি আটা কেনার জন্য অনেকে ৩০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত ভ্যানভাড়া দিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে।
জেয়ালতা গ্রামের বৃদ্ধ আব্দুল মজিদ (৬৭) বলেন, ‘ভোর থেকে লাইন ধরি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাইন আরও লম্বা হয়। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও আটা পাই না।’ আরেক ক্রেতা ছকিনা বেগম বলেন, ‘২০ টাকা ভ্যানভাড়া দিয়ে এসেছি, কিন্তু জানি না আটা পাব কি না। বরাদ্দ বাড়ানো দরকার।’ রাজমিস্ত্রি আব্দুস সবুর বলেন, ‘এলাকায় এখন কাজ নেই, বাজারে সবকিছুর দাম বেড়েছে। তাই মানুষ সরকারি আটা কিনতে লাইনে আসে। কিন্তু অনেকেই না পেয়ে হতাশ হয়ে ফেরে।’
ডিলারের প্রতিনিধি মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘প্রতিদিন ৫০০ কেজি আটা বরাদ্দ থাকে। কিন্তু চাহিদা এত বেশি যে শত শত মানুষ এসে পড়ে। তাই সপ্তাহে এক দিন নারীদের ও এক দিন পুরুষদের জন্য আলাদা দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। চাহিদা মেটাতে ৫ কেজির পরিবর্তে আড়াই কেজি করে দিচ্ছি, তবু সবাইকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।’
ওএমএস ডিলার মো. আনোয়ার হোসেন আনু বলেন, ‘প্রতিদিন মাত্র ৫০০ কেজি আটা বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা তালা সদরের বিপুল চাহিদার তুলনায় খুবই কম। অর্ধেক মানুষ খালি হাতে ফিরতে বাধ্য হয়। বিষয়টি মানবিক বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’
উপজেলা নাগরিক কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর জিল্লুর রহমান বলেন, ‘ক্ষুধামুক্ত দেশ গড়তে হলে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় উপজেলায় চাল ও আটা বরাদ্দ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বাড়াতে হবে। বরাদ্দ কম থাকায় মানুষ কষ্টে আছে। তাই সরকারকে এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।’
তালা উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা গাজী মাজহারুল আনোয়ার বলেন, ‘চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ কম হওয়ায় জনগণের দুর্ভোগ হচ্ছে। আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’
রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে একটি রাসায়নিক গুদামে লাগা ভয়াবহ আগুনে পুড়ে অন্তত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। টিনশেড দোতলা গুদামটিতে আগুন লাগার পর তা বিস্ফোরিত হয়ে পাশের একটি চারতলা ভবনে ছড়িয়ে পড়ে।৩১ মিনিট আগে
রূপনগর থানার ওসি (তদন্ত) মোখলেছুর রহমান বলেন, ‘আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত ৭টি মরদেহের দাবিদার এসেছে। জানতে পেরেছি, ঢাকা মেডিকেলে আরও কয়েকটি মরদেহের দাবিদার এসেছে। এদের যাচাই-বাছাই করা হবে। তবে মরদেহগুলোর ময়নাতদন্ত ও ডিএনএর নমুনা রাখা হবে।’৪২ মিনিট আগে
খুলনার তেরখাদায় গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি ওএমএসের (ওপেন মার্কেট সেল) আটা বাজারে পাচারের সময় ধরা পড়েছেন হামিম বিল্লাহ (৪০) নামের এক ব্যক্তি। গতকাল মঙ্গলবার রাতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার হন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কলাবাগানে ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্বামী নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে পুরান ঢাকার নবাবপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কলাবাগান থানা-পুলিশ।২ ঘণ্টা আগে