মুক্তিপণ দিয়েও ছাড়া পাননি সুন্দরবনে অপহৃত চার জেলে

সাতক্ষীরা রেঞ্জের সুন্দরবনে অপহৃত চার জেলে মুক্তিপণের টাকা পরিশোধের পরও মুক্তি পাননি। গত ৩১ মে পশ্চিম সুন্দরবনের মালঞ্চ নদীর চালতেবেড়ে ও সুবদে খাল এলাকা থেকে তাদের তুলে নিয়ে যায় বনদস্যু ডন বাহিনীর সদস্যরা। এ ঘটনায় অপহৃতদের স্বজনদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে।
অপহৃত চার জেলে হলেন শ্যামনগরের ইয়াছিন খাঁ, শাহাজান খাঁ, শাহাজান আলী ও শরিফুল ইসলাম। তাদের মুক্তিপণ হিসেবে প্রথমে সাড়ে তিন লাখ টাকা দাবি করে দস্যুরা। পরে দেনদরবারের মাধ্যমে দুই লাখ ৪০ হাজার টাকায় সমঝোতা হয়।
অপহৃত শাহাজানের চাচাত ভাই শ্যামনগরের কুলতলী এলাকার বাসিন্দা আবুল হোসেন জানান, তুলনামূলক কম মুক্তিপণ আদায় করে জিম্মি অন্য ৬ জেলেকে ছেড়ে দিয়েছে দস্যুরা। তবে আটক অবস্থায় দস্যুদের ওপর চড়াও হওয়ার অভিযোগ তুলে তাঁর ভাই শাহাজানসহ চারজনকে এক সপ্তাহ ধরে আটকে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ইয়াছিনের জন্য এক লাখ ২০ হাজার টাকা এবং অন্য তিনজনের জন্য ৪০ হাজার টাকা করে বিকাশে পরিশোধ করা হয়েছে। এরপরও তাদের ছাড়া হয়নি।
এদিকে মুক্তিপণের টাকা জোগাড় করতে ধার-দেনা করায় পরিবারগুলো আরও অসহায় হয়ে পড়েছে বলে স্বজনরা জানিয়েছেন।
সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক মো. মশিউর রহমান বলেন, জুনের শুরু থেকে সুন্দরবনে যাতায়াত বন্ধ রয়েছে। অপহৃত জেলেরা ফিরে আসার সময় দস্যুদের কবলে পড়েন। বর্তমানে জলদস্যুদের আটক করতে কাজ করছে কোস্টগার্ড। বনবিভাগ কোস্টগার্ডকে বিষয়টি জানিয়েছে।
শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, সুন্দরবনে কোনো জেলে অপহৃত হলে সমঝোতার ভিত্তিতে তাদের মুক্ত করা হয়। এ কারণে তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে তথ্য দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। এরপরও পুলিশ গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখতে শুরু করেছে।
প্রসঙ্গত, সুন্দরবন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার শেষ দিন ৩১ মে রাত ১১টার দিকে সুন্দরবনের মালঞ্চ নদীর চালতেবেড়ে খাল এলাকা থেকে মুক্তিপণের দাবিতে ৬ জেলেকে অপহরণ করা হয়। তাদের মধ্যে ২ জন ইতিমধ্যে মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করে এলাকায় ফিরে এসেছেন।
খুলনার পাইকগাছায় হাসান ওরফে কিং হত্যা মামলার প্রধান আসামি মো. নাজমুল হুদাকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৬। মঙ্গলবার বিকেল ৬টার দিকে খুলনা সদর থানার খানজাহান আলী রোডের গ্লাসগো মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। পরে তাকে পাইকগাছা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।৪ মিনিট আগে
রাজশাহীর পদ্মার চরে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত বালুমহালের ম্যানেজার আজিজুল হাকিমের (৩৫) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ জুন) বিকেল ৪টার দিকে রাজশাহীর বাঘা, নাটোরের লালপুর, পাবনার ঈশ্বরদী এবং কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে পদ্মার চরে জাজিরা নামক স্থান থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।১২ মিনিট আগে
লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে ইউপি সদস্য ও বিএনপি নেতা আবদুল মজিদের বিরুদ্ধে জামে মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলেও সরেজমিন অনুসন্ধানে এর সত্যতা মেলেনি। স্থানীয়দের ভাষ্য, বাতিরখাল মাছঘাট স্থানান্তরের কারণে মসজিদটি নতুন স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে নিয়মিত জামাতে নামাজ হচ্ছে।১৪ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে মোটরসাইকেলযোগে যাওয়ার পথে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত ট্রাকের চাপায় ছাত্রদল ও যুবদলের দুই নেতা মারা গেছেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন ফতুল্লা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ কাদের জিলানী (২৪) ও ফতুল্লাস্থ কুতুবপুর ইউনিয়নের৩৩ মিনিট আগে