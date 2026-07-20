খেলা দেখে বাড়ি ফিরে হার্টঅ্যাটাকে আর্জেন্টিনা সমর্থকের মৃত্যু

বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে পছন্দের দল হেরে যাওয়ায় সাতক্ষীরার রসুলপুরে হার্টঅ্যাটাক করে হাফিজুর রহমান ওরফে লালটু (৩৫) নামে এক আর্জেন্টিনা সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।
তিনি সাতক্ষীরা পৌরসভার রসুলপুর এলাকার মোটরসাইকেল মিস্ত্রি ফজলুর রহমানের ছেলে। তিনি দুই ছেলে সন্তানের জনক।
হাফিজুর রহমান লাল্টুর চাচাতো ভাই শেখ জাকির হোসেন জানান, লাল্টু আর্জেন্টিনার কট্টর সমর্থক ছিলেন। আর্জেন্টিনার প্রতিটি খেলা তিনি কদমতলা বাজারে বড় পর্দায় দেখতেন। আর্জেন্টিনা ও স্পেনের মধ্যকার ফাইনাল খেলা দেখে তিনি ভোরে বাড়ি ফেরেন। রাতের খাবার তিনি কদমতলা বাজারে রান্নাবান্না করে একসঙ্গে খেয়েছেন। খেলায় আর্জেন্টিনা হেরে গেলে আফসোস করতে করতে বাড়িতে ফেরেন। কিছুক্ষণ পর হার্টঅ্যাটাক করে মারা যান।
লাল্টুর বন্ধু রবিউল ইসলাম জানান, খেলা দেখে ফিরে আসার পর তিনি দুইবার টয়লেটে যান। তাঁর স্ত্রী টয়লেট থেকে ফিরে এসে দেখেন, তিনি অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা আব্দুর রহমান জানান, হাসপাতালে ভর্তি করার আগেই লাল্টুর মৃত্যু হয়েছে। লক্ষণ দেখে মনে হয়েছে, হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন।
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