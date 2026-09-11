সাতক্ষীরা সীমান্তে ১০ ব্যক্তিকে পুশ ইনের চেষ্টা বিএসএফের, ঠেকিয়ে দিল বিজিবি

সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে প্রতিকূল আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে ১০ জনকে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
আজ শুক্রবার কালীগঞ্জের সীমান্তনদী কালিন্দীতে এ ঘটনা ঘটে। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) চেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়।
নীলডুমুর ১৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল খন্দকার আবু সহল আব্দুল্লাহ জানান, বৈরী আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে কালিন্দী নদীর বাঁশঝাড়িয়া এলাকায় স্পিডবোটে অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেন ভারতের ৭৭ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের চরসাহেবখালী বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা। বিষয়টি খুরমী বিওপির টহল দলের নজরে আসামাত্রই বিজিবির সদস্যরা স্পিডবোটে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং সরাসরি বাধা দিয়ে অনুপ্রবেশ ঠেকান। তাৎক্ষণিক ওই ব্যক্তিদের আবার ভারতের ভেতরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হন বিএসএফ সদস্যরা। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অবৈধভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে জানান তিনি।
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