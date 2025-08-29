সমিতির নেতা গ্রেপ্তার, সাতক্ষীরার ৪ রুটে বাস বন্ধের পর সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে চালু

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
াস মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সাধুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সাতক্ষীরার চারটি রুটে বাস চলাচল বন্ধের পর আবার চালু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। এতে চরম দুর্ভোগে পড়ে দূর-দূরান্ত থেকে আসা যাত্রীরা। পরে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে দুপুর থেকে আবারও বাস চলাচল শুরু হয়েছে।
জানা গেছে, উজ্জ্বল সাধু পুরাতন সাতক্ষীরা এলাকার বাসিন্দা ও অনিক পরিবহনের মালিক। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁকে সাতক্ষীরা শহরতলির লাবসা এলাকা থেকে আটক করেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা।
সাতক্ষীরা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুর রহমান সকালে জানান, মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সাধুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সাতক্ষীরার চারটি রুটে বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন সাধারণ শ্রমিকেরা।
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক জানান, শহরতলির লাবসা এলাকা থেকে উজ্জ্বল সাধুকে আটক করে সেনাবাহিনী। পরে তাকে ১৫১ (ছত্রভঙ্গ হওয়ার আদেশের জ্ঞাতসারে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশে যোগদান করা বা থেকে যাওয়া) ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে শুক্রবার আদালতে পাঠানো হয়। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন তিনি।
াস মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সাধুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সাতক্ষীরার চারটি রুটে বাস চলাচল বন্ধের পর আবার চালু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। এতে চরম দুর্ভোগে পড়ে দূর-দূরান্ত থেকে আসা যাত্রীরা। পরে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে দুপুর থেকে আবারও বাস চলাচল শুরু হয়েছে।
জানা গেছে, উজ্জ্বল সাধু পুরাতন সাতক্ষীরা এলাকার বাসিন্দা ও অনিক পরিবহনের মালিক। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁকে সাতক্ষীরা শহরতলির লাবসা এলাকা থেকে আটক করেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা।
সাতক্ষীরা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুর রহমান সকালে জানান, মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সাধুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সাতক্ষীরার চারটি রুটে বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন সাধারণ শ্রমিকেরা।
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক জানান, শহরতলির লাবসা এলাকা থেকে উজ্জ্বল সাধুকে আটক করে সেনাবাহিনী। পরে তাকে ১৫১ (ছত্রভঙ্গ হওয়ার আদেশের জ্ঞাতসারে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশে যোগদান করা বা থেকে যাওয়া) ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে শুক্রবার আদালতে পাঠানো হয়। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন তিনি।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) ৬৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো নারী শিক্ষার্থী সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বেশ সাড়াও পাচ্ছেন ঘনিষ্ঠদের। তবে ভোটের পরিবেশ নিয়ে রয়েছে ভয়। এই ব্যাপারে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনকে তৎপর হওয়া১০ মিনিট আগে
আবৃত্তি সংসদ কুমিল্লার ৩৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও নবগঠিত কমিটির অভিষেক নানা আয়োজন ও উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আসা সংগঠনটি এবারের আয়োজনকে পরিণত করেছে এক স্মরণীয় মিলনমেলায়।২৯ মিনিট আগে
রাজধানীর শাহবাগ থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জনসহ ১৬ জনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ শুক্রবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে মাহিন্দ্রা গাড়ির চাপে সংস্কারের মাত্র নয় মাসের মাথায় দেড় কিলোমিটার সড়ক ভেঙে গেছে। উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের চরপানিয়া গ্রাম থেকে রাজহালট হয়ে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে পর্যন্ত দীর্ঘ এই সড়ক সংস্কারে ব্যয় হয়েছিল প্রায় ১ কোটি ১৯ লাখ টাকা।২ ঘণ্টা আগে