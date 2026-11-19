গভীর রাতে সাংবাদিককে তুলে নিতে বাড়িতে বিএনপি নেতা-কর্মীরা
সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বিলাল হোসেন নামের এক সাংবাদিককে গভীর রাতে বাড়ি থেকে মাইক্রোবাসে তুলে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। এ সময় প্রাণ বাঁচাতে বাড়ির পাশের একটি ঘেরে আশ্রয় নেন ওই সাংবাদিক। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁর বাবা আক্তার মল্লিককে নিজেদের হেফাজতে নেয়।
গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের আটির উপর গ্রামের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
বিলাল হোসেন দৈনিক আমাদের সময়ের শ্যামনগর প্রতিনিধি, অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য এডিটরসের উপকূলীয় প্রতিনিধি ও সাতক্ষীরার সকালের শ্যামনগরের ব্যুরোপ্রধান। তিনি স্থানীয় সুন্দরবন প্রেসক্লাবের সভাপতির দায়িত্বেও রয়েছেন।
বিলাল হোসেন জানান, রাতে তিনি বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ সাবেক জাসাস নেতা রায়হানুল ইসলামসহ কয়েকজন তাঁর বাড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করেন। ঘুম থেকে উঠে বাইরে এলে তাঁকে জানানো হয়, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম দুলু, সদস্যসচিব আনোয়ারুল ইসলাম আঙ্গুর, যুগ্ম আহ্বায়ক হাফিজ আল আসাদ কল্লোলসহ কয়েকজন নেতা সড়কে অপেক্ষা করছেন। এ সময় তিনি ও তাঁর বাবা আক্তার মল্লিক বাইরে বের হন এবং সড়কে গিয়ে দেখেন, ওই তিন নেতা ছাড়াও ঈশ্বরীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নুরুজ্জামান, যুবদল নেতা আল আমিন, সাবেক জাসাস নেতা আবু মুসা কাজলসহ আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন।
বিলালের অভিযোগ, সড়কে পৌঁছানোর পর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মাইক্রোবাসে তাঁকে উঠতে বলা হয়। তিনি উঠতে না চাইলে মারধর করা হয়। এ সময় তিনি চিৎকার দিলে লোকজন এগিয়ে আসেন এবং তাঁদের হাত থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে নেন। এ সময় তিনি ফেসবুক লাইভে এসে নিজের ও পরিবারের জীবনের নিরাপত্তা চান এবং পাশের একটি ঘেরে পালিয়ে জীবন রক্ষা করেন।
পরে বিলালকে না পেয়ে তাঁর বাড়িতে আবার হামলা চালানো হয়। এতে তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যরা আক্রান্ত হন। বেশ কিছুক্ষণ পর সেখানে পুলিশ আসে এবং তাঁর বাবা আক্তার মল্লিককে হেফাজতে নেওয়া হয়।
বিলাল হোসেনের দাবি, মুন্সিগঞ্জে সরকারি জমি দখলের চেষ্টার বিষয়ে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের পর থেকে তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এর জেরেই এ ঘটনা ঘটতে পারে।
তবে উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম দুলু বলেছেন, সাংবাদিকতার আড়ালে বিলাল কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করছিলেন। তাঁকে এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করতেই বাড়িতে গিয়েছিলেন নেতা-কর্মীরা। তাঁর দাবি, বিলাল ফেসবুক লাইভে এসে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করেছেন।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাফিউল ইসলাম পাটোয়ারী বলেন, বিলাল হোসেনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সম্পৃক্ততার অভিযোগ তুলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তবে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই বিলাল সেখান থেকে চলে যান। পরে পরিস্থিতি শান্ত হয়।
বিলালের বাবাকে থানায় নেওয়ার বিষয়ে ওসি বলেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁকে থানায় নেওয়া হয়েছিল।