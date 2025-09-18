সুন্দরবন থেকে অপহৃত ৬ বাংলাদেশি উদ্ধার হয়নি, মুক্তিপণ দাবি

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের সীমান্ত থেকে অপহরণের ২৪ ঘণ্টা পরও উদ্ধার হননি ছয় বাংলাদেশি। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন তাঁদের পরিবার। এদিকে মুক্তিপণের জন্য মাথাপিছু ১ লাখ টাকা করে ভারতীয় ফোন নম্বরে পাঠানোর জন্য বলা হচ্ছে বলে দাবি একটি সূত্রের।
শ্যামনগরের রমজাননগর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল হামিদ লাল্টু জানান, অপহৃত ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা খুবই উদ্বিগ্ন। প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে কালিঞ্চি গ্রামের এক ব্যক্তি বলেন, ছয় বাংলাদেশিকে ছাড়াতে ৬ লাখ টাকা দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা এত গরিব যে ১ লাখ তো দূরের কথা; ১০ হাজার টাকা দেওয়ারও অবস্থা নেই।
শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, ‘এ বিষয়ে তথ্য দেওয়ার মতো আমার হাতে কোনো আপডেট নেই।’
সুন্দরবনের রিভারাইন বিজিবির কমান্ডিং অফিসারের অফিশিয়াল নম্বরে একাধিকবার ফোন দিলেও সাড়া মেলেনি।
প্রসঙ্গত, গতকাল বুধবার দুপুরে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের সীমান্তবর্তী মারডাঙ্গা ও হরিণটানা খাল থেকে ছয় জেলেকে অপহরণ করে ভারতীয় জলদস্যুরা।
