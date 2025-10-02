সাতক্ষীরায় সাংবাদিকের বাড়িতে চুরি, খোয়া গেল কোটি টাকার মালপত্র

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
মন্দিরে মণ্ডপে বাজছে বিদায়ের সুর। নবমীর দিন রাতে পরিবারের সবাই যান মন্দিরে পূজার অনুষ্ঠানে। পূজা শেষে বাড়ি ফিরে দেখেন সবই লন্ডভন্ড। দুর্বৃত্তরা ঘরের জানালা কেটে ৯ লাখ টাকা, স্বর্ণালংকারসহ কোটি টাকার মালপত্র নিয়ে গেছে।
ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বুধবার রাতে সাতক্ষীরা শহরের এসপি অফিসের সামনে রসুলপুর মেহেদীবাগ এলাকায় সাংবাদিক রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর বাড়িতে। রাত ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে এ চুরি সংঘটিত হয়।
রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী জানান, গত রাত সাড়ে ৮টার দিকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিনি বিভিন্ন পূজামণ্ডপে যান। রাত সাড়ে ১২টার দিকে তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন, প্রধান গেট ও সিঁড়ির কলাপসিবল গেট খোলা। দোতলার রুমের দুটি তালা ভেঙে দুর্বৃত্তরা ঘরের সব আসবাবপত্র তছনছ করেছে। তারা স্টিলের আলমারির লকার ও বেডরুমের আলমারির তালা ভেঙে সদ্য ট্রাক বিক্রি করা ৯ লাখ টাকা ও প্রায় ৪০ ভরি স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ১ কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে।
রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী আরও জানান, তাঁর পাশের বাড়িতে সাতক্ষীরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বসবাস করেন। এ ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মন্দিরে মণ্ডপে বাজছে বিদায়ের সুর। নবমীর দিন রাতে পরিবারের সবাই যান মন্দিরে পূজার অনুষ্ঠানে। পূজা শেষে বাড়ি ফিরে দেখেন সবই লন্ডভন্ড। দুর্বৃত্তরা ঘরের জানালা কেটে ৯ লাখ টাকা, স্বর্ণালংকারসহ কোটি টাকার মালপত্র নিয়ে গেছে।
ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বুধবার রাতে সাতক্ষীরা শহরের এসপি অফিসের সামনে রসুলপুর মেহেদীবাগ এলাকায় সাংবাদিক রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর বাড়িতে। রাত ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে এ চুরি সংঘটিত হয়।
রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী জানান, গত রাত সাড়ে ৮টার দিকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিনি বিভিন্ন পূজামণ্ডপে যান। রাত সাড়ে ১২টার দিকে তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন, প্রধান গেট ও সিঁড়ির কলাপসিবল গেট খোলা। দোতলার রুমের দুটি তালা ভেঙে দুর্বৃত্তরা ঘরের সব আসবাবপত্র তছনছ করেছে। তারা স্টিলের আলমারির লকার ও বেডরুমের আলমারির তালা ভেঙে সদ্য ট্রাক বিক্রি করা ৯ লাখ টাকা ও প্রায় ৪০ ভরি স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ১ কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে।
রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী আরও জানান, তাঁর পাশের বাড়িতে সাতক্ষীরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বসবাস করেন। এ ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায় অ্যানথ্রাক্স (তড়কা রোগ) আক্রান্ত সন্দেহে ছয়জনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে চারজনের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সময়মতো চিকিৎসা না নিলে এ রোগে আক্রান্ত প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২০ জনের মৃত্যুঝুঁকি থাকে।৬ মিনিট আগে
জামায়াত তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রচারের জন্য পিআর নিয়ে মাঠে নেমেছে। এ পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে অযোগ্য ব্যক্তিরও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। পৃথিবীর কিছু দেশে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনব্যবস্থা থাকলেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।১৩ মিনিট আগে
পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়কে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন এবং মস্তুল ও পিংক সিটি এলাকায় ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এতে সড়কের উভয় দিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ৩০০ ফিট সড়কের মস্তুল এলাকায় এ কর্মসূচি পালিত হয়।২৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ট্রেনের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতরা সম্পর্কে মা-মেয়ে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার মৌলভীপাড়া এলাকাসংলগ্ন রেললাইনে এ দুর্ঘটনার ঘটে। এতে তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।২৩ মিনিট আগে