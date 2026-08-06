সাতক্ষীরায় মঞ্চে না ডাকায় অনুষ্ঠান ত্যাগ বিএনপি-জামায়াত নেতাদের

সাতক্ষীরায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহতদের মধ্যে সম্মাননা ও উপহারসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক নেতাদের মঞ্চে আমন্ত্রণ না জানানোকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতের শীর্ষ নেতারা সভাস্থল ত্যাগ করেছেন।
বুধবার (৫ আগস্ট) দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ ঘটনা ঘটে। সভাস্থল ত্যাগকারীদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রকাশনা সম্পাদক ও জেলা পরিষদের প্রশাসক হাবিবুল ইসলাম হাবিব এবং জেলা জামায়াতের আমির শহিদুল ইসলাম মুকুল।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ চারটি পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেককে ১ হাজার ৫০০ টাকার প্রাইজ বন্ড এবং আহত ৯৭ জনকে জনপ্রতি ৫০০ টাকার প্রাইজ বন্ড প্রদান করা হয়। মোট ১০১ জনের মধ্যে এ সম্মাননা বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রকাশনা সম্পাদক, সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিব, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রাহমাতুল্লাহ পলাশ, সদস্যসচিব আবু জাহিদ ডাবলু, জেলা জামায়াতের আমির শহিদুল ইসলাম মুকুল, সেক্রেটারি মাওলানা আজিজুর রহমানসহ বিএনপি ও জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আলোচনা সভা শেষে শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের মধ্যে সম্মাননা বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসক কাউসার আজিজ বক্তব্য শেষ করে পুলিশ সুপার আবু সালেহ মো. আশরাফুল আলমকে মঞ্চে আহ্বান জানান। এরপর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার যৌথভাবে শহীদ পরিবারের সদস্যদের হাতে উপহারসামগ্রী তুলে দেন। তবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের কাউকেই মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এমনকি জেলা পরিষদের প্রশাসক হাবিবুল ইসলাম হাবিবকেও মঞ্চে ডাকা হয়নি।
এ ঘটনায় উপস্থিত বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে বিএনপি ও জামায়াতের নেতারা তাঁদের দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন।
জেলা জামায়াতের আমির শহিদুল ইসলাম মুকুল বলেন, ‘রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে মঞ্চে ডাকা হয়নি। তাই বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেছেন।’
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রাহমাতুল্লাহ পলাশ বলেন, ‘এ ঘটনার পর জেলা পরিষদের প্রশাসক হাবিবুল ইসলাম হাবিবের নেতৃত্বে আমরা সবাই অনুষ্ঠান থেকে বের হয়ে আসি।’
এদিকে, উপস্থিত রাজনৈতিক নেতাদের অভিযোগ, জেলা প্রশাসক কাউসার আজিজ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন না এবং প্রায়ই তাঁদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন।
অভিযোগের বিষয়ে জেলা প্রশাসক কাউসার আজিজ বলেন, ‘অনুষ্ঠানে শহীদ চারটি পরিবারের সদস্যদের হাতে আমি এবং পুলিশ সুপার উপহারসামগ্রী তুলে দিয়েছি। আহতদের মধ্যে জেলা প্রশাসনের অন্য কর্মকর্তারা সম্মাননা প্রদান করেছেন। এ নিয়ে হয়তো কিছু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। তবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে অনুষ্ঠান ত্যাগ করেছেন—এ বিষয়টি আমার জানা নেই।’
এদিকে, জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন এ অনুষ্ঠানে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স অনুযায়ী রাজনৈতিক নেতাদের যথাযথ সম্মান না দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সাতক্ষীরার রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।
ঝালকাঠির সদর উপজেলার কীর্তিপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সভায় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের এক নেতার ফুলেল শুভেচ্ছা ঘিরে বিতর্কের জেরে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আবদুর রহিম মিয়াকে ‘অবাঞ্ছিত’...৩০ মিনিট আগে
চলনবিল অঞ্চলে পাট কাটা শেষ না হতেই পুরোদমে শুরু হয়েছে আমন ধান রোপণ। মাঠে মাঠে এখন কৃষকদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। কাটা পাটের ফাঁকা জমিতে মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করা হচ্ছে। বীজতলা থেকে চারা তুলে মূল জমিতে রোপণের কাজ চলছে পুরোদমে। টানা বৃষ্টি উপেক্ষা করেই কৃষকেরা আমন রোপণে ব্যস্ত সময় পার করছেন।১ ঘণ্টা আগে
জামালপুরের মাদারগঞ্জে ৮০টি ইয়াবাসহ স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতাসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার কড়ইচড়া ইউনিয়নের পশ্চিম নলছিয়া এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়...২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম নগরের সিটি গেট পুলিশ চেকপোস্টে একটি দূরপাল্লার বাস থেকে ব্যাগ উদ্ধারের ঘটনায় রহস্য তৈরি হয়েছে। পুলিশ প্রথমে ব্যাগ উদ্ধারের বিষয়টি অস্বীকার করলেও সিসিটিভি ফুটেজ ও সংশ্লিষ্টদের বক্তব্যে ব্যাগটি পুলিশের জিম্মায় নেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।৮ ঘণ্টা আগে