Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় জ্বালানি তেল না পেয়ে সড়ক অবরোধ, আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ছয়ঘরিয়ায় লস্কর ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল না পেয়ে আগুন জ্বালিয়ে সাতক্ষীরা-যশোর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে সড়কে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

পেট্রল সংগ্রহ করতে যাওয়া ছয়ঘরিয়া গ্রামের নাসিরউদ্দীন বলেন, ‘সন্ধ্যার পরে বাইকে পেট্রল নিতে পাম্পে যাই। পেট্রল না পেয়ে অনেকের মতো আমিও টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধে অংশ নিই।’ পাম্পে তেল থাকা সত্ত্বেও তেল দেওয়া হচ্ছে না— এমন অভিযোগ করেন তিনি।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার আকবার হোসেন বলেন, ‘ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল নেই।’

সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি মাসুদুর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।’

বিষয়:

জ্বালানিঅভিযোগখুলনা বিভাগখুলনাপেট্রল
কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁস করেন তিনি, ভাগ্যে কী ঘটেছিল

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

বৈশ্বিক 'রেপ একাডেমির' পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

