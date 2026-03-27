সাতক্ষীরায় জ্বালানি তেল না পেয়ে সড়ক অবরোধ, আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ছয়ঘরিয়ায় লস্কর ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল না পেয়ে আগুন জ্বালিয়ে সাতক্ষীরা-যশোর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে সড়কে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
পেট্রল সংগ্রহ করতে যাওয়া ছয়ঘরিয়া গ্রামের নাসিরউদ্দীন বলেন, ‘সন্ধ্যার পরে বাইকে পেট্রল নিতে পাম্পে যাই। পেট্রল না পেয়ে অনেকের মতো আমিও টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধে অংশ নিই।’ পাম্পে তেল থাকা সত্ত্বেও তেল দেওয়া হচ্ছে না— এমন অভিযোগ করেন তিনি।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার আকবার হোসেন বলেন, ‘ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল নেই।’
সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি মাসুদুর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।’
