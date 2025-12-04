‘সেবা বন্ধ থুইয়া মানুষোক জিম্মি করি আন্দোলন করেছে, গরিব মানুষ কোনঠে যাইবে’

রংপুর প্রতিনিধি
দুপুর ১২টা। তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ফার্মেসি ও প্যাথলজি বিভাগের সামনে রোগীর জটলা। ওষুধ না পেয়ে এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে অনেকেই ফেরত যাচ্ছেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ভিড়ে টিকতে না পেরে শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন আলমপুর ইউনিয়নের ভীমপুর গ্রামের নুর জাহান বেগম। তিনি সকাল ৯টায় চিকিৎসক দেখাতে হাসপাতালে আসেন। চিকিৎসক দেখাতে পারলেও ওষুধের জন্য দুপুর ১২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন তিনি।
হতাশার সুরে নুর জাহান বেগম বলেন, ‘ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিও ওষুধ পাওছি না। ছোট বাচ্চাটাক নিয়ে ভোগান্তিতে পড়ছি। শুনোছি ফার্মেসি বন্ধ থুইয়া আন্দোলন করোছে। আমরা গরিব মানুষ ওই জন্য তো সরকারি হাসপাতালে আসি। কিন্তু এটে সেবা বন্ধ থুইয়া মানুষোক জিম্মি করি আন্দোলন করেছে। তাহলে গরিব মানুষ কোনঠে যাইবে।’
নুর জাহানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ইকরচালী গ্রামের গৃহবধূ মৌসুমী আক্তার বলেন, ‘সারা দেশোত আন্দোলন চলছে। সগ আন্দোলন চাকরিজীবীর ঘরে। ওরা চাকরি করে, বেতন পায়, ফির আন্দোলন করে আর হামরা সেই আন্দোলনের পাঁঠার বলি হই।’
ফার্মেসির পাঁচ হাত দূরেই ব্যানার টাঙিয়ে কর্মবিরতি পালন করছেন ফার্মাসিস্ট ও টেকনোলজিস্টরা। দশম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে তাঁদের তিন দিন ধরে চলমান কর্মবিরতির কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে চিকিৎসাসেবা নিতে আসা সাধারণ রোগীরা।
সেখানে জানতে চাইলে কর্মবিরতিতে থাকা ফার্মাসিস্ট লুৎফর রহমান বলেন, ‘দশম গ্রেড বাস্তবায়ন আমাদের সার্ভিস স্ট্রাকচারের ন্যায্য অংশ। বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও বাস্তবায়ন না হওয়ায় কর্মবিরতি চলছে। আমরা চাই দ্রুত সমাধান হোক, যাতে রোগীরা ভোগান্তিতে না পড়েন।’
হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের সামনে গিয়ে দেখা যায়, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে না পেরে অনেক রোগী ফিরে যাচ্ছেন। দৌলতপুর গ্রামের কৃষক নজরুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করতে বলছে, কিন্তু ল্যাবে কেউ নেই। পরীক্ষা না করেই ফিরে যেতে হচ্ছে। সবাই আন্দোলন করে, কিন্তু আমরা যে কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য দাম পাই না, কই আমরা তো আন্দোলন করি না।’
প্যাথলজি ল্যাবের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট রিনা আক্তার বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে আমরা গ্রেড উন্নয়নসহ কয়েকটি ন্যায্য দাবি জানিয়ে আসছি। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ায় বাধ্য হয়েই কর্মবিরতিতে যেতে হয়েছে।’
এক্স-রে রুমের সামনেও ছিল একই চিত্র। প্রয়োজনীয় সেবা না পেয়ে রোগীরা ফিরে যাচ্ছিলেন। রেডিওলজি বিভাগের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কামরুজ্জামান সনেট বলেন, ‘এক্স-রে বিভাগেও কাজ বন্ধ রয়েছে। আমরা কোনোভাবেই রোগীদের কষ্ট দিতে চাই না, কিন্তু দীর্ঘদিনের বৈষম্যের সমাধান না হলে কর্মবিরতি ছাড়া বিকল্প থাকছে না।’
এদিকে তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, পরিবার কল্যাণ সহকারী ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকদের নিয়োগবিধি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা নিয়োগবিধি বাস্তবায়ন না হওয়ায় মাঠপর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিরা নানা বৈষম্যের মুখে পড়ছেন। দ্রুত নিয়োগবিধি প্রকাশ ও কার্যকর না হলে কর্মীদের ক্ষোভ আরও বাড়বে বলে তাঁরা সতর্ক করেন।
বেরোবি প্রতিনিধি
২০ লাখ টাকার বিনিময়ে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) শাখা ছাত্রদলের নতুন কমিটি করা হয়েছে এবং সভাপতি প্রার্থীর (পদবঞ্চিত) কাছে ২ লাখ টাকা নিয়ে আরও ১০ লাখ টাকা চাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন ছাত্রদলের বেরোবি শাখা সভাপতি প্রার্থী ইমরান হোসেন।
সংবাদ সম্মেলনে ইমরান হোসেন বলেন, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের দায়িত্বপ্রাপ্ত টিম লিডার সহসভাপতি মুসা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আদনান, তাইজুল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাসির হোসেনসহ বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের কমিটি গঠনে সরাসরি আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করেছেন। কমিটির জন্য সহসভাপতি এম এম মুসা আমার কাছে সরাসরি টাকা চেয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন ‘১০ লাখ টাকা দিলেই তুমি সভাপতি।’ আমি তাঁকে জানিয়েছি, ‘আমি ছাত্র রাজনীতি করব, সাধারণ শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বর হয়ে কাজ করব। আমি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের রাজনীতি চাই। যেটা আমি পারিবারিকভাবেই পেয়ে আসছি। এগুলো বলার পরেও তিনি আমাকে বারবার বোঝান সভাপতি হলে নিয়োগ বাণিজ্য করবা, টেন্ডারগুলো নিবা। ইতিপূর্বে দেখছো না ক্যাম্পাসে লন্ড্রির দোকান পর্যন্ত এখানকার আহ্বায়ক খাচ্ছে? ছোটখাটো অনেক টেন্ডারও পাচ্ছে? ভিসি তো আমার ক্যাম্পাসের স্যার। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিব। তাঁকে তুমি সাপোর্ট দিবা, বাকিটা আমি দেখব।’
ইমরান হোসেন উল্লেখ করেন, ‘এম এম মুসা তাঁকে বলেছেন “এই যে আমরা এসেছি তোমাদের কমিটি দিতে, এখানে আসা, থাকার খরচ তো লাগবে। নিজের টাকা দিয়ে তো আর তোমায় সভাপতি বানাতে পারি না।” পরে তাঁর কথা বিবেচনা করে আমার কষ্টে অর্জিত টাকা যেটা আমি কোচিং চালিয়ে, প্রাইভেট পড়িয়ে উপার্জন করেছি সেখান থেকে কয়েক ধাপে ২ লাখ টাকা তাঁর হাতে দিয়েছিলাম। এতেও সে সন্তুষ্ট হননি। পরে ২০ লাখ টাকারও বেশি লেনদেন হয়েছে কমিটি গঠনে।
এই অনিয়ম, দুর্নীতি ও দপ্তর বাণিজ্যের বিরুদ্ধে মুখ খোলার কারণে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক সদস্য এবং প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্নাকে বহিষ্কার করা হয়েছে, যা হাস্যকর, অগণতান্ত্রিক এবং প্রতিহিংসামূলক সিদ্ধান্ত বলে আমি মনে করি। এই নেতারা ছাত্রদলের জন্য কাজ করতে গিয়ে ছাত্রত্ব হারিয়েছিলেন এবং ১০ বছর পর ছাত্রত্ব ফিরে পেয়েছেন। অথচ যাদের কারণে তাঁর ছাত্রত্ব একসময় আটকে গিয়েছিল, সেই বিতর্কিত ব্যক্তিদেরই আজ কমিটিতে পুরস্কৃত করা হয়েছে।’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহসভাপতি মুসা বলেন, ‘বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলে আমরা রানিং ছাত্রদের রেখেছি। আমার বিরুদ্ধে যে ২০ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলেছে, তা মিথ্যা। ছাত্রদলের কমিটিতে পদ না পাওয়ার কারণে মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছে। সে যদি আমার বিরুদ্ধে ২০ লাখ কেন ২০ টাকার লেনদেনেরও প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে আপনারা এটা খতিয়ে দেখবেন।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে পোশাকশিল্প রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান অনন্ত নিটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শরীফ জহিরসহ চারজনের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইনের আদালতে মামলাটি দায়ের হয়।
সাদ ৩৬০-ডি ইঞ্জিনিয়ারস অ্যান্ড আর্কিটেক্টস নামে ওই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির বিজনেস কো-অর্ডিনেটর মো. আলী আজগর খান মোজাহেদী মামলাটি দায়ের করেন।
আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে অভিযোগটি পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনসকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। বাদীর আইনজীবী সেঁজুতি ঘোষ মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলায় আরও যাদের আসামি করা হয়েছে— অনন্ত নিটওয়্যার লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ জহির, চিফ অপারেটিং অফিসার সৈয়দ মনির ও অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার মাহমুদুল হাসান।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত ১৯ মে অনন্ত নিটওয়্যার লিমিটেডের নরসিংদীর শিবপুরের একটি প্রকল্পে ফ্যাক্টরি শেড, অফিস বিল্ডিং ও প্রকল্পের অভ্যন্তরে সড়ক নির্মাণের জন্য নির্মাণ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সাদ ৩৬০-ডি ইঞ্জিনিয়ারস অ্যান্ড আর্কিটেক্টস-এর সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়।
চুক্তি অনুযায়ী, বাদীর প্রতিষ্ঠান আসামিদের নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ শুরু করে। কাজ চলা অবস্থায় গত ৩১ অক্টোবর রাত ১১টা ১৬ মিনিটে আসামিদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চিফ অপারেটিং অফিসার সৈয়দ মনির একটি ইমেইল পাঠিয়ে বাদীকে নির্মাণ কাজ পরদিন থেকে বন্ধ রাখতে বলা হয়। কিন্তু গভীর রাতে ই-মেইল পাঠানোতে বাদীর শ্রমিক-কর্মচারীরা না জেনে পরদিন কাজ করতে যান। আসামিদের লোকজন বাদীর শ্রমিক-কর্মচারীকে প্রকল্পের ভেতরে ঢুকতে না দিয়ে তাঁদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করেন। এরপর আর বাদীর প্রতিষ্ঠানকে নির্মাণ কাজ করতে দেওয়া হয়নি। এদিকে বাদীর কাজের জন্য প্রকল্পের অভ্যন্তরে থাকা আনুমানিক এক কোটি টাকার মালামাল ও যন্ত্রপাতিও আসামিরা প্রকল্পের মধ্যে আটকে রাখে।
বাদী মামলার অভিযোগে আরও বলেন, এর আগে তাঁদের দাখিল করা এক কোটি ৮৯ লাখ ৬৪ হাজার ৭২৫ টাকাও আসামিরা পরিশোধ করেননি।
এরপর উকিল নোটিশ দিয়ে আসামিদের বাদীর পাওনা টাকা পরিশোধের এবং প্রকল্পের ভেতরে থাকা যন্ত্রপাতি ও মালামাল ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানান।
আসামিরা এ পর্যন্ত বাদীর টাকা পরিশোধ না করায় এবং প্রকল্পের ভিতরে থাকা মালামাল ও যন্ত্রপাতি ফেরত না দেওয়ায় সেগুলো প্রতারণামূলকভাবে আত্মসাৎ করার অভিযোগ এনে আদালতে মামলা করা হয়েছে।
বাদী মো. আলী আজগর খান মোজাহেদী বলেন, অনন্ত নিটওয়্যার লিমিটেডের কর্মকর্তারা প্রকল্পের মধ্যে আটকে থাকা বাদীর মালামাল ও যন্ত্রপাতি ফেরত নেওয়ার কথা বললেও বাদীর শ্রমিকেরা সেখানে গেলে তাঁদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। আসামিরা বাদীর যন্ত্রপাতি ও মালামাল এবং তাদের পাওনা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছেন বলে তিনি বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা করেছেন।
উল্লেখ্য, গত ১ ডিসেম্বর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি) শরীফ জহির ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ব্যাংক হিসাবগুলোর (যা ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডসহ) লেনদেন স্থগিত করার নির্দেশ দেন। সিআইসির এই ধরনের পদক্ষেপ সাধারণত বড় ধরনের আর্থিক অনিয়ম বা কর ফাঁকির সন্দেহে নিয়ে থাকে।
শরীফ জহির ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় পুকুর থেকে একই ওড়না দিয়ে গলা ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় খায়রুন নেছা (৭৫) নামের এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে ধরমপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর বানুতলা এলাকার একটি পুকুরে লাশ ভাসতে দেখে কিনারায় নিয়ে আসেন স্থানীয়রা।
পরে থানায় জানালে পুলিশ এসে খায়রুন নেছার লাশ উদ্ধার করে। তিনি ওই একই এলাকার মৃত জব্বার শেখের স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খায়রুন নেছার গলা ও দুই পা একই ওড়না দিয়ে বাঁধা ছিল। এ ছাড়া তাঁর এক চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। পায়ের স্যান্ডেল ও ভর দিয়ে চলাফেরা করা লাঠি পুকুরের পাড়ে পড়েছিল।
স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, বৃদ্ধার তিন ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। খায়রুন নেছা তাঁর মেজো ও ছোট ছেলের কাছে থাকতেন। ছেলের বউদের সঙ্গে ঝামেলা হলে মাঝেমধ্যেই অন্যত্র গিয়ে থাকতেন।
বৃদ্ধার মেয়ে মোছা. ফুলজান খাতুন বলেন, ‘আমার মায়ের লাশ একই ওড়না দিয়ে হাত-পা ও গলা বাঁধা ছিল। তাঁর লাশ পুকুরের মাঝখানে ভাসছিল। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের সর্বোচ্চ বিচার চাই।’
ভেড়ামারা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাকিবুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পুকুর থেকে উদ্ধার বৃদ্ধার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে চার বছরের শিশু সাইমা আক্তার সাবার লাশ উদ্ধারের ঘটনায় হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন নিহতের স্বজন ও স্থানীয়রা। হত্যাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করেন তাঁরা। এই সময় রাস্তার দুই পাশে প্রায় দেড় কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
নিহত শিশুর মা ফাতেমা বলেন, ‘আমার মেয়েকে নিয়ে মেরে ফেলেছে। আমার বুক খালি করে দিয়েছে। আমার মেয়ের গালের মধ্যে গামছা ভরে পা দিয়ে চেপে ধরে মেরে ফেলেছে। আমি হত্যাকারীর ফাঁসি চাই।’
এলাকাবাসী বলেন, ‘ওই মহিলা নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করেছে। মা-বাবা, ভাই কোনো অপরাধ করতে পারে, কিন্তু ছোট এই শিশুটি কী অপরাধ করতে পারে! তাকে এভাবে নির্মমভাবে হত্যা করতে হবে! আমরা এই হত্যাকারীর ফাঁসি চাই।’
ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘একটা শিশু হত্যার ঘটনা ঘটেছে। তার লাশ যে ঘরে পাওয়া গিয়েছিল, তাকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। হত্যাকারীর বিচার চেয়ে স্থানীয়রা সড়ক অবরোধ করেছে। আমি এসে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। এখন পরিস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। হাসপাতাল থেকে মরদেহ এসে পৌঁছালেই তারা রাস্তা থেকে সরে যাবে বলে জানিয়েছে।’
এর আগে গতকাল বুধবার রাতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পবাহাটি গ্রামে প্রতিবেশীর খাটের নিচ থেকে শিশু সাবার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত সাবা ওই গ্রামের ভ্যানচালক মো. সাইদুল ইসলামের মেয়ে। এ ঘটনায় সাইদুল ইসলামের প্রতিবেশী আক্তারুজ্জামান মাসুদের স্ত্রী সান্তনা খাতুনকে (৩২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
