মওলানা ভাসানী সেতু: উদ্বোধনের পরদিনই ল্যাম্পপোস্টের তার চুরি, ঘুটঘুটে অন্ধকারে চলাচলে ঝুঁকি

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ৩২
ল্যাম্পপোস্ট না জ্বলায় মাওলানা ভাসানী সেতুতে নিরাপত্তা ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যানবাহন চালান চালকরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের হরিপুর–চিলমারী সংযোগ সড়কে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত মাওলানা ভাসানী সেতু গত বুধবার (২০ আগস্ট) উদ্বোধন করা হয়েছে। এরই মধ্যে সেতুর ল্যাম্পপোস্টের তার চুরি হয়ে গেছে। আলো না জ্বলায় রাতের বেলায় পুরো সেতুটি ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে পড়ছে। এতে সেতুতে যানবাহন ও পথচারীদের চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে।

আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করে গাইবান্ধা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী উজ্জল চৌধুরী বলেন, ‘বিষয়টি আমরা রাতেই জানতে পারি। উদ্বোধনের পরদিন কোনো এক সময়ে দুর্বৃত্তরা সেতুর ল্যাম্পপোস্টের বৈদ্যুতিক তার চুরি করেছে। আমরা দুষ্কৃতিকারীদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেব। একই সঙ্গে দ্রুত নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি সেতুতে সার্বক্ষণিক পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে।’

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতেই সেতুটি অন্ধকারে ডুবে যায়। অনেক যাত্রী ও স্থানীয়রা আলো বন্ধ অবস্থার ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন। ফেসবুকে ল্যাম্পপোস্টের তার কেটে নেওয়ার ছবিও ভাইরাল হয়।

পথচারী, চালক ও স্থানীয়রা বলেন, আলো না থাকায় সন্ধ্যার পর থেকে সেতুতে চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়েছে। দুর্ঘটনার ভয় নিয়ে সেতু পারাপার হতে হচ্ছে। তাঁদের দাবি, দ্রুততম সময়ের মধ্যে ল্যাম্পপোস্টে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে সেতুটি আবার আলোকিত করা হোক। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের চুরি বা নাশকতার ঘটনা রোধে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে।

স্থানীয়দের মতে, ভাসানী সেতুটি এখন কেবল একটি সড়ক যোগাযোগ প্রকল্প নয়, বরং একটি দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ সেতুটি দেখতে ভিড় করছেন। তাই দর্শনার্থীদের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্ত (ওসি) আব্দুল হাকিম আজাদ বলেন, ‘কর্তৃপক্ষের চুরি সংক্রান্ত অভিযোগ পেলে গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হবে। দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ওসি আরও বলেন, ‘সেতুর ওপর যানবাহনের শৃঙ্খলা রক্ষায় আজ থেকেই সেখানে পর্যাপ্ত পুলিশ সদস্য রাখা হচ্ছে। শিগগিরই একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হবে। এছাড়া স্থায়ী ক্যাম্পের জন্যও আবেদন করা হয়েছে।’

ঢাকা-কুড়িগ্রাম দূরত্ব কমল, সহজ হলো যোগাযোগঢাকা-কুড়িগ্রাম দূরত্ব কমল, সহজ হলো যোগাযোগ

উল্লেখ্য, গত ২০ আগস্ট দুপুরে ‘মাওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের পর থেকেই প্রতিদিন বহু মানুষ সেতুটি দেখতে ভিড় করছে।

চুরিগাইবান্ধাসুন্দরগঞ্জজেলার খবররংপুর বিভাগ
